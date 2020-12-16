Kuveyt nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Kuveyt, 19. yüzyıl sonunda Osmanlı İmparatorluğu’na bağlanan, daha sonraki yıllarda Britanya İmparatorluğu güvencesiyle bağımsızlığına kavuşan bir devlettir. Coğrafi olarak Arap Yarımadası’nın kuzeydoğusunda yer alan Kuveyt, Irak ve Suudi Arabistan’a komşudur. 1930’lardan itibaren zengin bir petrol yatağı kaynağı olduğu anlaşılan Kuveyt, zaman içerisinde bu konumuyla öne çıktı. Bugünün en zengin ülkelerinden biri olan Kuveyt, pek çok yabancı ülkeden işçiyi ve turisti ülkesine çekiyor. Kuveyt iş imkanları, Kuveyt parası ve Kuveyt hakkında detaylı kültürel ve coğrafi bilgiyi sizler için derledik. İşte bütün detaylarıyla Orta Doğu'nun parlayan yıldızı Kuveyt... Kuveyt Nasıl Bir Ülkedir? Kuveyt parlamenter monarşi ile yönetilir. Petrol rezervleri açısından dünyada beşinci sıradadır. Önemli bir gelir kaynağı olan petrol, ülke ekonomisinde yüzde 95’lik bir ihracat oranına sahiptir. Petrol satışındaki lider konumuyla kısa sürede zengin ülkeler arasında yerini alan Kuveyt, dünyadaki en zengin yedinci ülkedir. Kuveyt nüfusu yaklaşık 2,9 milyondur. Kuveyt, tarihte petrol sebebiyle siyasi olarak pek çok sorunla karşılaşmış ve işgale uğramıştır. Kuveyt’te ülkenin başında emir bulunur.

Kuveyt dili Arapçadır. Turistik amaçlarla kullanılan yaygın dil İngilizcedir. Kuveyt başkenti ülkenin adıyla aynı olan Kuveyt şehridir. Kuveyt şehirleri altı idari yapılandırmayla ayrılmıştır. Ülkede Kuveyt’ten sonra en önemli şehir El Cehra’dır. Kuveyt Nerededir? Basra Körfezi kıyısında yer alan Kuveyt, Arap Yarımadası’nda yer alır. Ülke topraklarının büyük bir çoğunluğunu Arap Çölü kaplar. Dokuz adet adaya sahip olan Kuveyt’in Failaka Adası dışında yerleşim alanı bulunmaz. Kuveyt Coğrafyası Kuveyt’in topraklarının büyük çoğunluğunda tarım yapılabilir. Kuveyt'te hakim olan iklim çöl iklimidir. İlkbahar mevsiminin ılık geçtiği Kuveyt’te sonbahar ve kış aylarında soğukluk hissedilebilir. Kuveyt’teki soğukluk komşusu olduğu Arap ülkelerine kıyasla daha fazladır. Yazlar ise sıcak geçer. Ülkede sıcaklık 54 dereceye kadar çıkabilir. Kuveyt Ekonomisi Kuveyt’in ekonomisinin temelinde petrol ihracatı yatar. Ülke gelirinin yüzde 80’ini petrol ihracatı oluşturur. Dünyanın en zengin yedinci ülkesidir. Ayrıca Kuveyt parası olan Kuveyt Dinarı dünyanın en değerli para birimidir.

Kuveyt Dinarı Nerede Kullanılır? İhracat oranı fazla olan Kuveyt’in para birimi Dinar, ticarette sıklıkla tercih edilir. Kuveyt Din ve İnancı Kuveyt dini İslam'dır ve Kuveyt, Müslüman yoğunluğu yüksek bir ülkedir. Yüzde 99 oranla Müslüman’ın olduğu ülkede yaygın mezhep Sünniliktir. Kuveyt Bayrağı Kuveyt bayrağı 24 Kasım 1961'de göndere çekilmiştir. Üç eşit ve yatay şeritten oluşan bayrağın yeşil, beyaz ve kırmızı şeritleri bulunur. Üzerinde siyah renkli köşeli bir bölüm de bulunur. Kuveyt Kültürü İslami bir ülke olan Kuveyt’te muhafazakâr bir yapı hakimdir. Alkolün ve domuz etinin kullanımı ile ülkeye sokulması yasaktır ve cezaları oldukça katıdır. Şeriata uygun giyinilen ülkede kadınların başını kapatması zorunlu değildir ancak ziyaret edecek kişilerin giyimlerine dikkat etmeleri beklenir. Kuveyt Mutfağı Kuveyt mutfağında Arap, Hint, İran ve Akdeniz mutfaklarının etkisini görmek mümkündür. Machboos en popüler yiyeceklerdendir. Basmati pirinciyle hazırlanan yiyecek et veya tavukla servis edilir. Akdeniz mutfağının da bir getirisi olarak, Kuveyt mutfağında deniz mahsulleri fazlasıyla yer kaplar.