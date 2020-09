KUWTK için son kez kamera karşısına geçen Kim Kardashian'ın kalçaları olay oldu

Tam 14 yıl önce başladıkları serüvenin sonuna geldiklerini açıklayan Kardashian ailesi kameralar karşısında da program için son adımlarını atıyor.

Kim Kardashian, kendisini ve tüm ailesini meşhur eden Keeping Up with the Kardashians programının 20. ve son sezonu için önceki gün Malibu'da programın son bölümleri için kamera karşısına geçti. Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian ve eski eşi Scott Disick kameralar eşliğinde kumsalda yürüyüş yaptı.

Kardashian'ın vücut hatlarını sergileyen beyaz bir kıyafet giydiği görüldü. Kardashian'ın beyaz elbisesi ve kalçalarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

PARAYA PARA DEMEDİLER

İlk olarak 14 Ekim 2007'de E! kanalında yayınlanan reality show programı, genellikle düzensiz olan ev halkına ait yaşamlarını kayıt altına aldıran Kim Kardashian ile onun renkli ve karışık ailesini konu alıyordu. Kris Jenner, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Khloe Kardashian ve Kourtney Kardashian’ın günlük hayatını konu eden program için, Hollywood'un ünlü ailesi 2017'de kanalla 150 milyon dolarlık anlaşma yaptı.



Anne Kris Jenner’ın pazarlık yetenekleri sayesinde anlaşma, televizyon tarihindeki en yüksek kazançlı reality show programı sözleşmesi olarak tarihe geçti