Kuymak nasıl yapılır? Püf noktaları neler? Tam ölçüsünde mıhlama tarifi! Kuymak (mıhlama) malzemeleri ve yapımı

Genellikle kahvaltılarda tercih edilen bu lezzet ara öğünlerde de tercih ediliyor. Bu tarifi yapmak isteyenler en güzel kuymak tarifini arıyor. Çok az malzemeyle ortaya harika bir tat çıkaran bu tarif haberimizde..
2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı
2 tepeleme yemek kaşığı mısır unu
1 su bardağı su (oda ısısında)
1 kase kolot peyniri veya kaşar
1/2 çay bardağı kaynar su
1 silme tatlı kaşığı tuz
-Tereyağını mümkünse bakır bir tavaya alın ve yağ eriyip köpürünce üstüne mısır
ununu ekleyin.
-Mısır ununun rengi dönene dek kavurun. Ardından bir su bardağı suyu ve tuzunu
ekleyin.
-Suyu çekene dek kavurun ve suyu iyice ektikten sonra içine kolot peynirini
ilave edin.
-Peynir tamamen eriyip, suyunu çekene dek karıştırarak kavurun.
-Peynir de eridikten sonra kaynar suyu ekleyin, suyu çekip uzayan bir kıvam
aldığında ocağın altını kısın.
Tereyağı hafifçe üstte biriktiği zaman kuymağınız hazır demektir.
Sıcak sıcak servis edin.
Kuymağınızın istediğiniz esneklikte olması için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta
kullanacağınız peynir. Çeçil ya da kaşar peyniri ile de kuymak yapabilirsiniz ancak en iyi
sonucu kolot peyniri ile alırsınız.
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