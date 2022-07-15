Kuymak nasıl yapılır? Püf noktaları neler? Tam ölçüsünde mıhlama tarifi! Kuymak (mıhlama) malzemeleri ve yapımı

Genellikle kahvaltılarda tercih edilen bu lezzet ara öğünlerde de tercih ediliyor. Bu tarifi yapmak isteyenler en güzel kuymak tarifini arıyor. Çok az malzemeyle ortaya harika bir tat çıkaran bu tarif haberimizde..

KUYMAK TARİFİ MALZEMELERİ NELER?

2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı

2 tepeleme yemek kaşığı mısır unu

1 su bardağı su (oda ısısında)

1 kase kolot peyniri veya kaşar

1/2 çay bardağı kaynar su

1 silme tatlı kaşığı tuz

KUYMAK TARİFİ NASIL YAPILIR?

-Tereyağını mümkünse bakır bir tavaya alın ve yağ eriyip köpürünce üstüne mısır

ununu ekleyin.

-Mısır ununun rengi dönene dek kavurun. Ardından bir su bardağı suyu ve tuzunu

ekleyin.

-Suyu çekene dek kavurun ve suyu iyice ektikten sonra içine kolot peynirini

ilave edin.

-Peynir tamamen eriyip, suyunu çekene dek karıştırarak kavurun.

-Peynir de eridikten sonra kaynar suyu ekleyin, suyu çekip uzayan bir kıvam

aldığında ocağın altını kısın.

Tereyağı hafifçe üstte biriktiği zaman kuymağınız hazır demektir.

Sıcak sıcak servis edin.

KUYMAK TARİFİ PÜF NOKTALARI

Kuymağınızın istediğiniz esneklikte olması için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta

kullanacağınız peynir. Çeçil ya da kaşar peyniri ile de kuymak yapabilirsiniz ancak en iyi

sonucu kolot peyniri ile alırsınız.

