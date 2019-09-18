Kuzenine cinsel istismarda bulunan sanığın cezası belli oldu

Karşıyaka'da yaşayan D.O., kuzeni Y.Y.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine polise giden anne, yeğeni Y.Y.'den şikayetçi oldu. Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) ifadesi alınan D.O., ilk olarak Balıkesir'deki köylerinde, evlerinin samanlığında, 4 yaşındayken akrabası olan Y.Y.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını anlattı. Y.Y.'nin yıllardır annesini ve kendisini öldürmekle tehdit edip cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen D.O.'nun ifadesinin ardından Y.Y. gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

AİLE, ŞİKAYETİ GERİ ÇEKTİ

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Y.Y., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ve tarafların avukatları katıldı.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Y.Y., "Ben kendisine hiçbir zaman cinsel istismarda bulunmadım. Haksız yere yargılanıyorum. Bu olaylar iddia edildiği gibi olmamıştır. Niçin haksız yere suçlandığımı bile bilmiyorum. Beraat ve tahliyemi istiyorum" dedi.