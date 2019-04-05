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Kuzeninin eski nişanlısını öldürmüştü! Hakim karşısına çıktı

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YAŞAM  | 05.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde, teyzesinin kızının eski nişanlısı Umut Özdemir'i (27), genç kızı rahatsız ettiği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Necmettin Acar (21) hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Duriye Selindağ (25), kuzeninin, eski nişanlısını neden öldürdüğünü bilmediğini söyledi.

Kuzeninin eski nişanlısını öldürmüştü! Hakim karşısına çıktı

İsmail Sivri Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Umut Özdemir, geçen yıl Kasım ayında Necmettin Acar tarafından sırtından bıçaklandı. Acar, olay yerinden kaçarken, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, hayatını kaybetti. İş yerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedilen cinayetin ardından araştırma başlatan polis, Necmettin Acar'ı, İnkılap Mahallesi'nde yakaladı. Acar poliste verdiği ifadesinde Umut Özdemir'in teyzesinin kızı olan Duriye Selindağ'ın eski nişanlısı olduğunu, nişanın bozulmasına rağmen kuzenini rahatsız etmeye devam ettiği için öldürdüğünü söyledi. Tutuklanan Acar hakkında 'kasten öldürme' suçundan İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

YARGILAMA BAŞLADI

Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Necmettin Acar, teyzesinin kızı Duriye Selindağ ile Umut Özdemir'in yakınları ve avukatı katıldı. Duruşmada sanığın ifadesi avukatı duruşmaya gelmediği için alınamadı.

'SANIKLA ARAMDA BİR YAKINLIK YOK'

Tanık olarak dinlenen Duriye Selindağ, mahkeme başkanının, "Sanığın sana bir ilgisi var mı?" sorusuna, "Bana karşı bir ilgisi yok. Sanıkla aramda bir yakınlık yok. Sadece cuma günleri toplu mesaj attığım kişilerden biri" yanıtını verdi. "Neden Umut Özdemir'i öldürmüş olabilir?" sorusunu ise "Umut benim eski nişanlım olur. 1,5 yıl nişanlı kaldık. Anlaşamadığımız için ayrıldık. Sonrasında Umut barışmak istedi, kabul etmedim. İşyerime çiçek gönderdi, yine kabul etmedim. Telefonla aradı, konuşmak istemedim. Necmettin, bana, Umut'un kendisine benimle barışmak istediğini söylemişti. Ben de istemediğimi söyledim. 'Git konuş' şeklinde bir sözüm olmadı. Ailemin de Necmettin'e bu yönde bir yönlendirmesi olmadı. Neden öldürdüğünü bilmiyorum" diye cevapladı.

Akaryakıt istasyonu çalışanlarından Hüseyin Coşkun da tanık olarak verdiği ifadesinde, "Olay gününden bir gün önce sanık akaryakıt istasyonuna gelerek Umut'la sohbet etti. Birlikte sigara içiyorlardı. Ben yanlarına gidince sohbet etmeyi kestiler. Aralarında bir gerginlik yoktu. Bir sonraki akşam Umut mesaiye gelmişti. Yaklaşık 10 dakika sonra sanık, Umut'u sırtından bıçaklayıp, kaçtı" dedi

Mahkeme heyeti, sanık avukatının bir sonraki duruşmada hazır olmasını, aksi halde hakkında soruşturma açılacağını bildirerek, duruşmayı erteledi.

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kuzeninin-eski-nisanlisini-olduren-sanik-hakim-karsisinda_6258_dhaphoto2

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Buca cinayet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adi dırtından bıçaklamış.
kadın tehlikedir
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