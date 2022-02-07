Kuzey Koreli dans öğretmeni, öğrencilere Batılı dans figürleri öğrettiği için tutuklandı! Ülke affetmedi

2020'nin sonlarında Kuzey Kore, özellikle Güney Kore ve ABD gibi ülkelerden gelen yabancı medya dağıtımını engellemek için bir dizi yasa çıkartarak katı yasaklar getirmişti. Kuzeybatıdaki Pyongsong şehrinin bir bölgesinde ismi açıklanmayan dans öğretmen yabnacı medyayı kullanarak Batılı dans figürleri öğrettiği gerekçesiyle tutuklandı. Dans eğitmenine ait genç öğrencilere öğretmek için yabancı dans videoları ve şarkıları içeren bir USB bulunması üzerine güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. Flaş belleğe el konulurken öğretmen ve öğrencileri de tutuklandı.

MAAŞINI DESTEKLEMEK İÇİN KURS VERİYORDU

kadının Pyongsong'daki Okchon Lisesi'nde öğretmenlik yapmak üzere atandığı açıklanırken aynı zamanda Pyongsong Sanat Üniversitesi'nden koreografi diplomasına sahip olduğunu söyledi. Dans öğretmeninin 3000 won olan maaşını desteklemek için saati 10 dolara dans kursu verdiği belirtildi. Kursta Güney Kore, Çin ve Amerika'da olduğu gibi dans etmeyi öğrettiği belirtilen öğretmen için cezai işlem başlatıldı.



