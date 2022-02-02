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Herkes onu merak ediyordu! Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un eşi Ri Sol-ju 5 ay aradan sonra görüntülendi

02.02.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un eşi Ri Sol-ju 5 ay aradan sonra ilk kez Çin Yeni Yılı kutlamalarında görüntülendi. Kim ve Ri, katıldıkları konserin ardından şarkıcılar ve izleyicilerle fotoğraf çektirdi.

Herkes onu merak ediyordu! Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un eşi Ri Sol-ju 5 ay aradan sonra görüntülendi

Geleneksel olarak 12 Hayvanlı Çin Ay takvimine göre Asya ülkelerinde kutlamalar yapılıyor. Yeni yılın gelişini kutlamak için Kuzey Kore’de ülke genelinde etkinlikler gerçekleştirildi. Bu etkinlikler kapsamında Kuzey Kore lider Kim, eşi Ri ile birlikte kameralara takıldı.

HALKIN ÖNÜNE ÇIKTILAR

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, eşi Ri Sol Ju ile birlikte başkent Pyongyang'da düzenlenen bir konsere katıldı. Ri Sol Ju, 5 ay sonra ilk kez bir etkinliğe katılarak halkın önüne çıktı. Kim ve Ri, konserin ardından şarkıcılar ve izleyicilerle birlikte fotoğraf çektirdi. Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri, aylar sonra ilk kez görüntülendi.

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EN SON EYLÜL AYINDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

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Ri Sol Ju, son olarak 9 Eylül'de Kumsusan Güneş Sarayı'nda ülkenin kuruluş yıldönümü için düzenlenen törende görülmüştü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
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