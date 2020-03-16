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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yaralanan Kuzey'e ne olacak?

DİZİ HABERLERİ  | 16.03.2020 01:42 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 26. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Yıldız'ın yardım çığlıklarının yankılandığı tanıtımda “Sefer ve kızlar, yaralanan Kuzey'i kurtarabilecek mi?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. İşte Kuzey Yıldızı 26. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 21 Mart Cumartesi ekrana gelecek olan 26. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 21 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK ADINI ZİRVEYE YAZDIRDI!

Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yayınlanan son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total’da 8.32 rating ve yüzde 18.39 izlenme payıyla birinci olurken, ABC1’de yüzde 5.78 rating ve yüzde 12.73 izlenme payı, AB’de yüzde 4.20 rating ve 9.97 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #BeniAffet etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #BeniAffet etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 10 saat 40 dakika TT listesinde kaldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)1

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şule'den boşanma sözleşmesini alan Kuzey mutluluktan havalara uçarken, Yıldız için durum aynı değildi. Kuzey'e olan öfkesi hala dinmeyen Yıldız bekledikleri haberi almasına rağmen kararından vazgeçmedi; Kuzey'i affetmedi. Şule'den kurtuluşu sadece Kuzey değil tüm Mollaoğlu ailesi sevinçle kutlarken, Ruhi'nin kaçak hayatında girdiği "Leon" tarzı izleyenleri güldürdü. Yıldız kararında ne kadar ısrarcıysa Kuzey de kendini affettirmek için o kadar kararlıydı. Yıldız'ı köşeye sıkıştırmak, pes ettirmek için elinden geleni yaptı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)2

Tüm Mollaoğulları ve artık fahri Mollaoğlu olan Sefer ve Nahide de iki aşığın kavuşması için seferber oldu ancak Kuzey'in romantik serenadı bile Yıldız'ı ikna etmeye yetmedi. Kuzey, Yıldız'ın artık geleceğe bakacağını duyunca öfkeden deliye dönerken, Mahmut Kaptan'ı görmesiyle kıskançlık krizine girdi. Yıldız da Kuzey'in hamlelerine karşı atağa geçti; limandan gitmesi için herkesin içinde oylama yaptı. Sefer ve Kuzey bulundukları durumun farkına varıp kim olduklarını hatırlatmaya karar vererek SefKuz'un kim olduğunu bir kez daha gösterdi.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (7)Yıldız'ın, Kuzey'in gemisini sabote etmesi iki inatçı aşığı tekrar karşı karşıya getirdi. Kuzey de karşı atakta bulunarak Yıldız'ın gemisine gizlice girdi ve kabloları kesti. Denizin ortasında kalan gemideki herkesi kovan Kuzey, Yıldız'la nihayet baş başa kaldı. Kuzey’i engellemek isteyen ve panik olan Yıldız, istemeden onu vurdu. Çaresiz kalan Yıldız'ın gözyaşları izleyenleri derinden etkiledi. Peki, aşkı için kendinden vazgeçen Kuzey kurtulabilecek miydi?


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