Kuzey Yıldızı İlk Aşk 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yaralanan Kuzey'e ne olacak?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şule'den boşanma sözleşmesini alan Kuzey mutluluktan havalara uçarken, Yıldız için durum aynı değildi. Kuzey'e olan öfkesi hala dinmeyen Yıldız bekledikleri haberi almasına rağmen kararından vazgeçmedi; Kuzey'i affetmedi. Şule'den kurtuluşu sadece Kuzey değil tüm Mollaoğlu ailesi sevinçle kutlarken, Ruhi'nin kaçak hayatında girdiği "Leon" tarzı izleyenleri güldürdü. Yıldız kararında ne kadar ısrarcıysa Kuzey de kendini affettirmek için o kadar kararlıydı. Yıldız'ı köşeye sıkıştırmak, pes ettirmek için elinden geleni yaptı.

Tüm Mollaoğulları ve artık fahri Mollaoğlu olan Sefer ve Nahide de iki aşığın kavuşması için seferber oldu ancak Kuzey'in romantik serenadı bile Yıldız'ı ikna etmeye yetmedi. Kuzey, Yıldız'ın artık geleceğe bakacağını duyunca öfkeden deliye dönerken, Mahmut Kaptan'ı görmesiyle kıskançlık krizine girdi. Yıldız da Kuzey'in hamlelerine karşı atağa geçti; limandan gitmesi için herkesin içinde oylama yaptı. Sefer ve Kuzey bulundukları durumun farkına varıp kim olduklarını hatırlatmaya karar vererek SefKuz'un kim olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yıldız'ın, Kuzey'in gemisini sabote etmesi iki inatçı aşığı tekrar karşı karşıya getirdi. Kuzey de karşı atakta bulunarak Yıldız'ın gemisine gizlice girdi ve kabloları kesti. Denizin ortasında kalan gemideki herkesi kovan Kuzey, Yıldız'la nihayet baş başa kaldı. Kuzey’i engellemek isteyen ve panik olan Yıldız, istemeden onu vurdu. Çaresiz kalan Yıldız'ın gözyaşları izleyenleri derinden etkiledi. Peki, aşkı için kendinden vazgeçen Kuzey kurtulabilecek miydi?



