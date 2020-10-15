Kuzey Yıldızı İlk Aşk 36. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Vurulan Sefer'e ne olacak?

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 17 Ekim Cumartesi ekrana gelecek olan 36. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 35. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız, Şule'yle olanlardan sonra içinde biriktirdiklerini tutamayarak büyük bir patlama yaşadı. Artık büyük aşkı için yaşadıklarından dolayı yorulan Yıldız her şeyi arkasında bırakıp ortadan kaybolmaya karar verdi ancak tam gitmek istediği anda onun için gelen polislerle karşılaştı. Şule, Yıldız'dan şikayetçi olduğu için Yıldız bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Tüm yaşananlara rağmen Kuzey ise hala Yıldız ile yeniden bir araya gelmenin yollarını arıyordu. Yıldız'ı bir türlü ikna edemeyen Kuzey, son çare olarak onu kaçırmaya karar verdi. Sefer ve Ruhi'nin yardımıyla Yıldız'ı kaçıran Kuzey'in son hamlesi de işe yaramadı. Yıldız, ne kadar beni bırak dese de Kuzey'in Yıldız'dan vazgeçmeye niyeti yoktu. İnatçı aşık bu sefer de Yıldız'la aşk yuvalarının inşaatına başladı.