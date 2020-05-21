MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin çekimleri yeniden başladı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin çekimleri yeniden başladı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 21.05.2020 22:00 | Son Güncelleme

Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerinde yer aldığı 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisi sete çıktı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin çekimleri yeniden başladı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle ekran yolculuğuna bir süre ara vermek zorunda kalan Show TV’nin severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk çekimlerine yeniden başladı.

Çok yakında yeni bölümleriyle ekrana gelecek dizinin setinden gelen kareler büyük beğeni topladı. Uzun bir aradan sonra yeni bölümleriyle sevenlerine yeniden merhaba diyecek dizinin çekimleri sırasında oyuncuların keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?' Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?'
Kuruluş Osman'dan çarpıcı fragman: Devlet kuracağızKuruluş Osman'dan çarpıcı fragman: Devlet kuracağız
İşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdiİşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayırsever iş adamı hayatını kaybetti! Acı haber

Hayırsever iş adamı hayatını kaybetti! Acı haber

MEB duyurdu! Bir sınav daha ertelendi

MEB duyurdu! Bir sınav daha ertelendi

Alarm verildi! İkinci dalga...

Alarm verildi! İkinci dalga...

İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınması olay olmuştu! Bir kişi gözaltına alındı

İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınması olay olmuştu! Bir kişi gözaltına alındı

Bakan Ersoy'dan turizm sektörü için önemli açıklamalar

Bakan Ersoy'dan turizm sektörü için önemli açıklamalar

Türkiye'de koronavirüsten 27 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 27 can kaybı daha

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ekrana böyle veda etti! Flaş ayrılık!

Ekrana böyle veda etti! Flaş ayrılık!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

Aşk 101’in Işık’ı İpek Filiz Yazıcı kimdir?

Aşk 101’in Işık’ı İpek Filiz Yazıcı kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Normal People (Normal İnsanlar) dizisindeki erotik sahneler yetişkin içerikli internet sitesine düşünce...

Erotik sahneler yetişkin içerikli internet sitesine düşünce...

Yaprak Dökümü dizisi ne zaman başlıyor? Yaprak Dökümü tekrar bölümleri hangi kanalda yayınlanacak?

Efsane dizi ekranlara geri dönüyor!

Kuruluş Osman 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'in kutlu mücadelesi: Bir devlet kuracağız! Kuruluş Osman 22. son bölüm izle

Kuruluş Osman'dan çarpıcı fragman: Devlet kuracağız

Gel Dese Aşk yeni bölüm ne zaman? Gel Dese Aşk için sezon finali kararı

ATV'den iddialı dizi için flaş karar!

Kuruluş Osman 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey hürriyet mücadelesini başlatıyor: O diyarlarda hilalleri gördüm

Kuruluş Osman'da hürriyet mücadelesi başlıyor!

Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Ay ve Güneş için flaş karar!

Kadir Doğulu'nun hayranlarına kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.