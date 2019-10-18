Kuzey Yıldızı'nda Kuzey Yıldız'a aşkını mı itiraf edecek! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 6. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 6. yeni bölümüyle 19 Ekim Cumartesi akşamı ekranda olacak. Kuzey Yıldızı'nın yeni bölümünde, artık Kuzey ve Yıldız’ın önünde hiçbir engel yoktur, kendileri dışında. Yıldız, Kuzey’e ne kadar aşık olduğunu bir kez daha ispatlamıştır ama yine de kabul etmemektedir.

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM KONUSU

Kuzey, belki de ilk defa Yıldız için ne ifade ettiğini bu kadar net bir şekilde anlar. Ve korktuğu şey olur, kafası karışmaya başlar. Fakat olaylar öyle hızlı gelişir ki bunu düşünecek bir anı bile yoktur. Çünkü başı, bir an olsun beladan kurtulmaz.

Kızlar ve Yıldız, Kuzey’i kurtarmak için elinden geleni yapar. Fakat, kimsenin tahmin edemeyeceği bir gelişmeyle Kuzey, bu sefer de kurtulmayı başarmıştır. Artık Kuzey ve Yıldız’ın önünde hiçbir engel yoktur, kendileri dışında.



Kuzey, Yıldız’ın aşkı karşısında zaman zaman kayıtsız kalamadığını fark etse de bunu ne kendine ne de başkasına itiraf etmeye niyeti yoktur. Yıldız da Kuzey’in kafasının karıştığının farkındadır. Yıllardır beklediği ilan-ı aşkın gelmek üzere olduğunu zannettiği anda Yıldız, sert bir şekilde acı gerçeklerle yüzleşir. Hiçbir hikayenin ikinci kadını olmayacak, gerekeni yapacaktır. Kuzey’in ne yapacağını ise kimse bilmemektedir.

