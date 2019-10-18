Kuzey Yıldızı'nda Kuzey Yıldız'a aşkını mı itiraf edecek! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 6. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 6. yeni bölümüyle 19 Ekim Cumartesi akşamı ekranda olacak. Kuzey Yıldızı'nın yeni bölümünde, artık Kuzey ve Yıldız’ın önünde hiçbir engel yoktur, kendileri dışında. Yıldız, Kuzey’e ne kadar aşık olduğunu bir kez daha ispatlamıştır ama yine de kabul etmemektedir.
KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM KONUSU
Kuzey, belki de ilk defa Yıldız için ne ifade ettiğini bu kadar net bir şekilde anlar. Ve korktuğu şey olur, kafası karışmaya başlar. Fakat olaylar öyle hızlı gelişir ki bunu düşünecek bir anı bile yoktur. Çünkü başı, bir an olsun beladan kurtulmaz.
Kızlar ve Yıldız, Kuzey’i kurtarmak için elinden geleni yapar. Fakat, kimsenin tahmin edemeyeceği bir gelişmeyle Kuzey, bu sefer de kurtulmayı başarmıştır. Artık Kuzey ve Yıldız’ın önünde hiçbir engel yoktur, kendileri dışında.
Kuzey, Yıldız’ın aşkı karşısında zaman zaman kayıtsız kalamadığını fark etse de bunu ne kendine ne de başkasına itiraf etmeye niyeti yoktur. Yıldız da Kuzey’in kafasının karıştığının farkındadır. Yıllardır beklediği ilan-ı aşkın gelmek üzere olduğunu zannettiği anda Yıldız, sert bir şekilde acı gerçeklerle yüzleşir. Hiçbir hikayenin ikinci kadını olmayacak, gerekeni yapacaktır. Kuzey’in ne yapacağını ise kimse bilmemektedir.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk geçtiğimiz Cumartesi akşamı heyecan dolu 5. bölümüyle ekrana geldi. Yıldız, her şeyi arkasında bırakıp gitmeye karar verdiğinde arkasından gelen Kuzey, Yıldız’a yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi. Yıldız, Kuzey’in arkadaş olma teklifiyle bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Sadullah, Kuzey’den borcunu tahsil etmek için ona belirli bir süre verirken Çetin, adım adım Feride’yi takip etti. Gitmeden vazgeçen Yıldız evine geri dönerken, yaşanan olaylar ikiliyi daha da yakınlaştırdı.
Kuzey ve Yıldız ilk defa birer düşman değil, arkadaş olmaya çalıştı. Kendisine görücü geleceğini öğrenen Pembe, kızlardan yardım isterken işler umduğu gibi gitmedi. Kızların katıldığı doğum günü partisinde ortalık savaş alanına dönerken, Feride’yi rahatsız eden Çetin, Kuzey’in sert yüzüyle bir kez daha karşı karşıya kaldı. Abisinin yokluğunda dümene geçip kaptanlık yapmak zorunda kalan Yıldız ile Kuzey yıllar sonra baş başa bir gece geçirdi. Fırtınanın çıkmasıyla deniz kenarında bir balıkçı barınağına sığınan ikiliyi kötü bir sürpriz bekliyordu. Kuzey ile Yıldız’ı birlikte gören Ruhi, Kuzey’e silah doğrulttu. Kuzey’in önüne kendini siper eden Yıldız’ın vurulduğu final sahnesi izleyenleri şoke etti.
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