Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş sevgilisinin doğum gününü kutladı!

Ekranların tanınan simalarından biri olan Gizem Güneş'ten aşk paylaşımı geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Güneş, erkek arkadaşının doğum gününü kutladı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Bir süredir Kerem Aygun ile ilişkisi olan Gizem Güneş, erkek arkadaşının doğum gününü kutladı.

Gizem Güneş, o anları sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Güneş fotoğrafa, "Doğum günün kutlu olsun sevgilim", "Sen o bildiğim bütün aşk bahçelerisin" ifadelerini düştü.

Oyuncu kimliğiyle tanınan Gizem Güneş Kuzey Yıldızı, Adı Sevgi, 4N1K İlk Aşk, Binbir Gece gibi projelerde yer aldı.

1995 İstanbul doğumlu Gizem Güneş 27 yaşındadır.

Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladı.



