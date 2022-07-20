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Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş sevgilisinin doğum gününü kutladı!

20.07.2022 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019-2021 yılları arasında yayınlanan Kuzey Yıldızı dizisinde Feride rolüne hayat veren Gizem Güneş, bu dizi ile adını geniş kitlelere duyurdu. Gizem Güneş, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş sevgilisinin doğum gününü kutladı!

Ekranların tanınan simalarından biri olan Gizem Güneş'ten aşk paylaşımı geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Güneş, erkek arkadaşının doğum gününü kutladı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Bir süredir Kerem Aygun ile ilişkisi olan Gizem Güneş, erkek arkadaşının doğum gününü kutladı.

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş sevgilisinin doğum gününü kutladı!

Gizem Güneş, o anları sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş sevgilisinin doğum gününü kutladı!

Güneş fotoğrafa, "Doğum günün kutlu olsun sevgilim", "Sen o bildiğim bütün aşk bahçelerisin" ifadelerini düştü.

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş sevgilisinin doğum gününü kutladı!

Oyuncu kimliğiyle tanınan Gizem Güneş Kuzey Yıldızı, Adı Sevgi, 4N1K İlk Aşk, Binbir Gece gibi projelerde yer aldı.

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş sevgilisinin doğum gününü kutladı!

1995 İstanbul doğumlu Gizem Güneş 27 yaşındadır.

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş sevgilisinin doğum gününü kutladı!

Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladı.

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş sevgilisinin doğum gününü kutladı!

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş sevgilisinin doğum gününü kutladı!

Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş sevgilisinin doğum gününü kutladı!


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Gizem Güneş kuzey yıldızı
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