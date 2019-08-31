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Kuzgun yeni sezona iddialı giriyor! Onur Saylak, Ferman rolüyle Kuzgun'a damga vuracak!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 31.08.2019 02:41 | Son Güncelleme

Star’ın geçtiğimiz sezon çok konuşulan dizisi ‘Kuzgun’un yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Kadroya katılan Onur Saylak’ın Ferman karakteriyle ilk kez görüldüğü tanıtım, izleyicileri Barış Arduç, Burcu Biricik ve Saylak arasında tutku dolu bir hikaye beklediğini gösteriyor.

Star’ın beğenilen dizisi Kuzgun’da, Barış Arduç, Burcu Biricik ve Onur Saylak’ın bir arada olduğu görüntüler merak uyandırdı.

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Ay Yapım imzalı ‘Kuzgun’un yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ardından aşk ve tutku dolu, ters köşelerin olacağı bir sezonla ekran başındakilerin karşısına çıkmaya hazırlanan diziden ilk tanıtım izleyici ile buluştu.

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Dila karakterinin kendini vurmasıyla sezon finali yapan dizinin 2. sezonuna ait ilk tanıtımında Barış Arduç ile Burcu Biricik’in birbirlerine doğru gittiği sırada Onur Saylak’ın Ferman karakteriyle ilk kez görüldüğü anlar izleyicilere heyecan dolu bir aşk üçgeni yaşanacağının sinyalini verdi.

‘Kuzgun’, her an bir sürprizin yaşanacağı, aksiyon ve heyecan dolu sahneleri ile Eylül’de Star’da.

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