KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK kredi taahhütnamesi onaylama ne zaman sona eriyor? Kredi ve burs taahhütname onayı 2020

Öğrenciler tarafından uzun süredir beklenen KYK burs başvuru sonuçları belli oldu. Yükseköğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Twitter hesabından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvuru sonuçları ilan edildi. Peki, burs taahhütnamesi nedir? KYK burs ödemeleri ne zaman başlar? İşte burs ve kredi taahhütname onayı 2020 ile ilgili detaylar... KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! 2020 KYK burs ve kredi sonucu sorgulama! KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR? Burs ve kredi başvurusunda bulunmuş öğrenciler sonuçlarını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan sonuc.gsb.gov.tr üzerinden öğrenebiliyor. Başvuru esnasında öğrencilerin beyan etmiş olduğu ekonomik, sosyal ve başarı durumuna dair bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

2020 yılında geçerli olan tutarlar; lisans öğrencileri için aylık 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve doktora öğrencileri için de 1650 TL idi. 2021 yılı için geçerli olacak tutarlar ise 2021 yılının Ocak ayında belirlenecek. BURS TAAHHÜTNAME NASIL YAPILIR? Onaylama işlemlerinin nasıl yapılacağı konusunda öğrencilerin araştırmaları başladı. Burs/kredi tahsis edilen öğrenciler e-devlet üzerinden burs taahhütname onaylama işlemi yapabiliyor. Burs/kredi tahsis edilmiş olan 15-18 yaş arasındaki öğrenciler ise annelerinin ya da babalarının e-devlet şifreleri ise burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamladıktan sonra kendi e-devlet şifreleri ile kredi ve burs taahhütnamesi onayını yapabiliyor. 15 yaşında küçük veya anne-babası olmayan öğrenciler de kanuni vasileri ile beraber kendilerine en yakında bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor. KREDİ VE BURS TAAHHÜTNAME ONAYI 2020 KREDİ TAAHHÜTNAMESİ ONAYLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? Tıpkı burs gibi kredi taahhütnamesi onaylama işlemi de e-devlet üzerinden yapılıyor. Kredi tahsis edilmiş olan 15 ile 18 yaş arası öğrenciler de yine aynı şekilde anne veya babalarının e-devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlayıp kendi e-devlet şifreleriyle taahhütname onaylama işlemlerini gerçekleştirebiliyor.