KYK ek yurt başvuruları başladı! Bakanlık duyurdu: İşte 2025-2026 GSB KYK ek yurt başvuru tarihleri

KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte, KYK ek yurt başvuru tarihleri ve tüm detaylar… Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.

KYK ek yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

KYK ek yurt başvuru işlemleri 17 Ekim saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Adaylar, sistemde yaşanabilecek yoğunluğu dikkate alarak başvurularını son dakikalara bırakmamalıdır.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru sırasında öğrencileri verdiği bilgiler doğrultusunda ek yurt başvurularını değerlendirecek. Öğrenci ve ailesinin ekonomik durumu, eğitim alınan şehir ve diğer birçok bilgi dikkate alınacak. Bu bilgiler doğrultusunda öğrenciye yurt desteği sağlanacak.

📣DUYURU



✅Yatay Geçiş,

✅Dikey Geçiş,

✅Yüksek Lisans,

✅Doktora,

✅Ek Kontenjan,

✅Özel Yetenek Öğrencileri için;

Yurt Başvuruları Başladı!



İLK KAYIT ÜCRETİ ÖDENECEK

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır