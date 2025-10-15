EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

KYK ek yurt başvuruları başladı! Bakanlık duyurdu: İşte 2025-2026 GSB KYK ek yurt başvuru tarihleri

KYK ek yurt başvuru tarihleri açıklandı. Ek kontenjanlarla üniversite eğitim almaya hak kazanan adaylar için ek yurt başvuruları bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu. KYK ek yurt ve diğer kontenjanlar için başvuru işlemleri 17 Ekim tarihine kadar sürecek. Devlet yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler yurt başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.

KYK ek yurt başvuruları başladı! Bakanlık duyurdu: İşte 2025-2026 GSB KYK ek yurt başvuru tarihleri

KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte, KYK ek yurt başvuru tarihleri ve tüm detaylar… Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.

KYK ek yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

KYK ek yurt başvuruları başladı! Bakanlık duyurdu: İşte 2025-2026 GSB KYK ek yurt başvuru tarihleri 1

KYK ek yurt başvuru işlemleri 17 Ekim saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Adaylar, sistemde yaşanabilecek yoğunluğu dikkate alarak başvurularını son dakikalara bırakmamalıdır.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru sırasında öğrencileri verdiği bilgiler doğrultusunda ek yurt başvurularını değerlendirecek. Öğrenci ve ailesinin ekonomik durumu, eğitim alınan şehir ve diğer birçok bilgi dikkate alınacak. Bu bilgiler doğrultusunda öğrenciye yurt desteği sağlanacak.

İLK KAYIT ÜCRETİ ÖDENECEK

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
11. sınıfta diploma, 12 sınıfta haftada bir gün okul! 11. sınıfta diploma, 12 sınıfta haftada bir gün okul!
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı!Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı!

Anahtar Kelimeler:
KYK Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru ek kontenjan nedir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.