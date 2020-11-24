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Kylie Jenner 36 milyon dolarlık malikanesine kapandı! Pozları olay oldu

24.11.2020 09:23 | Son Güncelleme:
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Kylie Jenner 36 milyon dolarlık malikanesine kapandı! Pozları olay oldu

Kardashian/Jenner ailesinin en dikkat çeken isimlerinden olan Kylie Jenner 36 milyon dolarlık malikanesine kapandı. Jenner seksi pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Kardashian/Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, genç yaşına rağmen gün geçtikçe şöhretini pekiştiriyor. Yaptığı her paylaşımla olay olmayı başaran Kylie Jenner 200 milyon takipçiye ulaşmıştı. Kylie, 200 milyon takipçisiyle; futbolcu Cristiano Ronaldo, aktör Dwayne Johnson ve şarkıcı Ariana Grande'den sonra en takipçisi bulunan ünlü isim olmuştu.

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Bunun hakkını yaptığı paylaşımlarla veren Jenner son günlerde yeni malikanesinden çıkmıyor.

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Holmby Hills'teki 36,5 milyon dolarlık malikanesinin avlusunda sonbahar güneşinin tadını çıkaran Jenner kadife mayokinisiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

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Uzun saçlarını açan ve sade bir görüntüye sahip olan Kylie Jenner hayranlarını mest etti.

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