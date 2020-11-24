Kylie Jenner 36 milyon dolarlık malikanesine kapandı! Pozları olay oldu

Kardashian/Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, genç yaşına rağmen gün geçtikçe şöhretini pekiştiriyor. Yaptığı her paylaşımla olay olmayı başaran Kylie Jenner 200 milyon takipçiye ulaşmıştı. Kylie, 200 milyon takipçisiyle; futbolcu Cristiano Ronaldo, aktör Dwayne Johnson ve şarkıcı Ariana Grande'den sonra en takipçisi bulunan ünlü isim olmuştu.



Bunun hakkını yaptığı paylaşımlarla veren Jenner son günlerde yeni malikanesinden çıkmıyor.

Holmby Hills'teki 36,5 milyon dolarlık malikanesinin avlusunda sonbahar güneşinin tadını çıkaran Jenner kadife mayokinisiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Uzun saçlarını açan ve sade bir görüntüye sahip olan Kylie Jenner hayranlarını mest etti.

