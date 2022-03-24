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Kylie Jenner bebeğine oyuncak ayı aldı! Fiyatı 'yok artık' dedirtti

24.03.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtimiz ay ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kylie Jenner, bebeğinin adını değiştirerek gündeme gelmişti. Servetini kendi yapan en genç milyarderler (Self-Made Billionaire) listesinde olan Kylie Jenner'ın lüks yaşantısı yine gündemde... Ünlü isim Jenner şimdi de bebeğine aldığı oyuncakların fiyatıyla 'yok artık' dedirtti.

Kylie Jenner bebeğine oyuncak ayı aldı! Fiyatı 'yok artık' dedirtti

Servetini kendi yapan en genç milyarderler listesinde olan Kylie Jenner her hareketiyle olay olmaya devam ediyor. Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden geçtimiz ay ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kylie Jenner, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, bebeklerinin adını değiştirdiklerini açıklamıştı. Jenner, oğlunun ismiyle ilgili, "Oğlumuzun adı artık Wolf (Kurt) değil bilginize. Bu isimle kendisi gibi hissetmediğini düşündük" açıklamasını yapmıştı.

Kylie Jenner bu açıklamayla dillere düşmüşken bebeğine aldığı oyuncakları paylaştı. Jenner'ın oyuncaklara ödediği para bu açıklamanın önüne geçti.

Ekran Alıntısı

Ünlü yıldızın bebeğine aldığı oyuncak ayının tanesi 103 931 TL. 3 ayı fiyatı ise 345 bin TL... Jenner'ın ödediği parayı duyan Türk takipçiler "Bari oyuncak güzel olsa, yeminle korktum ben o ayıdan" yorumları yaptı.

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Kylie Jenner
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