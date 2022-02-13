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Kylie Jenner bebeğinin adını açıkladı

13.02.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kylie Jenner, bebeğinin adını açıkladı. Herkes bebeğin adını "Angel" olarak beklerken Jenner ters köşe yaptı.

Kylie Jenner bebeğinin adını açıkladı

Reality show yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner, rap şarkıcısı sevgilisi Travis Scott ile ikinci çocuğunu kucağına aldı. 24 yaşındaki ünlü yıldız, cuma günü yaptığı Instagram paylaşımıyla, yeni doğan oğluna Wolf Webster adını koyduğunu duyurdu.

İkinci çocuğunu 2 Şubat'ta dünyaya getiren Jenner, haberi doğumdan beş gün sonra sosyal medya paylaşımıyla vermişti. Dört yaşında Stormi adında bir kızı olan ünlü yıldız, kızının, yeni erkek kardeşinin elini tutarken çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafıyla, oğlunun dünyaya geldiğini duyurmuştu. Jenner, fotoğrafın açıklamasına sadece "2/2/22" yazmıştı.

Ekran Alıntısı

Bebeğinin dünyaya geldiğini haberinin ardından Jenner'ın hayranları isim tahmini yapmaya başladı. Jenner'ın doğum haberini verirken mavi kalp emojisi tercih etmesi nedeniyle cinsiyetinin erkek olduğu anlaşılmıştı. Ancak ismiyle ilgili farklı tahminler yapıldı.

Jenner'ın Instagram gönderisinin altındaki yorumlarda Jenner'ın aile üyelerinin ve yakın arkadaşlarının "melek" şeklinde yorumlar yazması, bebeğin adının Angel (Melek) olduğuna inanılmasına yol açtı.


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Kylie Jenner
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