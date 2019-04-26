MAGAZİN

Kylie Jenner'dan Avengers: Endgame paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

Kylie Jenner ve sevgilisi Travis Scott, kızları Stormi ile birlikte gösterime giren Avengers: Endgame filmine gönderme yapan sosyal medya paylaşımları yaptı.

Kylie Jenner'dan Avengers: Endgame paylaşımı

Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen final filmi Avengers: Endgame tüm dünyada dün vizyona girdi.

ABD’li ünlü reality şov yıldızı Kylie Jenner da filmin hayranı olduğunu yaptığı paylaşımlarla belli etti.

kylie,ElUbDL7ovkquhHcZPtfGmQ

Dünyanın en zengin genci olan 21 yaşındaki Jenner, şarkıcı sevgilisi Travis Scott ve kızları Stormi ile birlikte Avengers: Endgame filmine gönderme yapan fotoğraflar çektirdi.

Jenner, fotoğrafları, “Herkese mutlu Endgame’ler” mesajıyla paylaştı.

kylie3,bRwSwHrW3UOuEOIrNw25Yg

Fotoğraflarda Kylie Jenner, Kaptan Marvel olurken; Travis Scott, Iron Man; bir yaşındaki Stormi ise Süpermen kostümü giydi.

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleriYeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri
İşte Gökhan Gencebay'ı bıçaklayan taksicinin ifadesi! O anlar kamerada... İşte Gökhan Gencebay'ı bıçaklayan taksicinin ifadesi! O anlar kamerada...
Nusret’ten şaşırtan paylaşım: 'Tarihe geçtin' dediNusret’ten şaşırtan paylaşım: 'Tarihe geçtin' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kylie jenner Kylie Jenner instagram

En Çok Okunan Haberler

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Aslan, Malatya'da gol şov yaptı! Kupada rövanş zamanı

Aslan, Malatya'da gol şov yaptı! Kupada rövanş zamanı

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Gökhan Gencebay'ı bıçaklayan taksicinin ifadesi! O anlar kamerada...

İşte Gökhan Gencebay'ı bıçaklayan taksicinin ifadesi! O anlar kamerada...

Nusret’ten İlber Ortaylı paylaşımı: 'Tarihe geçtin' dedi

Nusret’ten şaşırtan paylaşım: 'Tarihe geçtin' dedi

Eliz Sakuçoğlu: Kardeşlerin en delikanlısısın

Kardeşi ameliyatla erkek olmuştu! "Kardeşlerin en delikanlısı"

Dan Bilzerian'in olay yaratan doğum günü partisi!

Dan Bilzerian'in olay yaratan doğum günü partisi!

Sevcan Orhan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

Barış Akarsu'nun annesini görünce... Gözyaşlarına boğuldu!

Nesrin Cavadzade'den bahar temizliği pozu

Bahar temizliği pozu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.