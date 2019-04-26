Kylie Jenner'dan Avengers: Endgame paylaşımı

Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen final filmi Avengers: Endgame tüm dünyada dün vizyona girdi.

ABD’li ünlü reality şov yıldızı Kylie Jenner da filmin hayranı olduğunu yaptığı paylaşımlarla belli etti.

Dünyanın en zengin genci olan 21 yaşındaki Jenner, şarkıcı sevgilisi Travis Scott ve kızları Stormi ile birlikte Avengers: Endgame filmine gönderme yapan fotoğraflar çektirdi.

Jenner, fotoğrafları, “Herkese mutlu Endgame’ler” mesajıyla paylaştı.

Fotoğraflarda Kylie Jenner, Kaptan Marvel olurken; Travis Scott, Iron Man; bir yaşındaki Stormi ise Süpermen kostümü giydi.

