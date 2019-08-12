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Kylie Jenner'dan doğum günü pozları

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ÜNLÜLER  | 12.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

Forbes dergisi tarafından “kendi servetini elde eden dünyanın en genç milyarderi” olarak açıklanan Kylie Jenner doğum günü paylaşımlarıyla beğeni topladı. Fotoğrafta Travis'in Jenner'a aldığı hediye de gözlerden kaçmadı.

Kylie Jenner'dan doğum günü pozları

Geçtiğimiz hafta ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum günü için 1 haftalık bir tatil organize eden Kylie Jenner, 22 yaşına girdi.

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Yeni yaşı için 250 milyon dolarlık yatı, 1 haftalığına 1 milyon dolara kiralayan Jenner, lüks gemide tatilin tadını çıkarıyor. Parti üzerine parti veren Jenner her dakika paylaşım yapmaktan da geri durmadı.

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Kylie Jenner'ın 22. doğum gününde sevgilisi Travis Scott, genç milyardere hediyeler yağdırdı. Fotoğrafta gördüğünüz kolye de bunlardan biri... Travis'in Kylie'ye aldığı bu mücevher parçasının aşağı yukarı 375.000 dolar olduğunu söyledi.

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Ayrıca The Diamond Pro markasının yönetim kurulu başkanı olan Michael Fried bu parçanın inanılmaz bir parça olduğunu ve yarım milyon dolardan aşağı bir fiyatı olmadığını söyledi.

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Kylie'nin doğum günü kutlamaları için 2 tane özel jet tuttuğu da iddialar arasında... Sosyal medyada sayısız kez kıyafet değiştirdiği gözlenen ünlü yıldızın lüks yatı İtalya açıklarına demirledi.

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