Kylie Jenner deri sütyeniyle poz verdi

Lüks yaşantısı ve yaptığı harcamalarla sık sık gündeme gelen reality show yıldızı Kylie Jenner, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Instagram'da 217 milyon takipçisi bulunan Jenner, önceki gün deri sütyeniyle pozlar verdi.

23 yaşındaki Jenner paylaşımına "Sonsuza dek sürmesini istediğin şey için acele etme" notunu düştü.

Her fırsatta kıvrımlarını sergilemeyi seven Jenner fiziğini ortaya çıkaran eteğiyle bol bol fotoğraf çektirdi.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında satın aldığı 36.5 milyon değerindeki evinin bahçesini mekan olarak kullanan 23 yaşındaki Jenner seksi paylaşımlarıyla yine olay olmayı başardı.



