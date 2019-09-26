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Kylie Jenner hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 11:37 | Son Güncelleme

Kylie Jenner, şiddetli grip benzeri belirtiler nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Ünlü girişimci ve reality show yıldızına henüz hastalık teşhisi konulmadı.

Kylie Jenner hastaneye kaldırıldı

Dünyanın en genç milyarderi olan reality şov yıldızı Kylie Jenner, şiddetli grip benzeri semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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22 yaşındaki kozmetik girişimcisi, bulantı ve baş dönmesi gibi sıkıntıları nedeniyle Los Angeles civarında bir hastanede tedavi altına alındı. Jenner’a henüz teşhis konulmadı.

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Annesi Kris Jenner Moda Haftası dolayısıyla Paris’te bulunurken, Kylie Jenner’ın hastane odasında yanında kalan kişi, ebeveyni Caitlyn Jenner (Babası Bruce Jenner cinsiyet değiştirerek kadın olmuştu) oldu.

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Caitlyn Jenner, Kardashian/Jenner ailesinin reality show programı Keeping Up with the Kardashians’ın 2017’de yayınlanan bir bölümünde, kızı Kylie Jenner’ın hastalığı nedeniyle yanında görülmüştü.

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Jenner, kız kardeşleriyle birlikte Paris Moda Haftası’nı takip edecek ve yeni makyaj koleksiyonunu bir defile işbirliği ile tanıtacaktı, ancak hastalığı nedeniyle Paris seyahatini iptal etti.

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