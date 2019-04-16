Kylie Jenner'ın doğal hali şoke etti!

Gösteri dünyasının 30 yaşın altındaki en zengin kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde makyajsız haliyle görüntülendi.

Bir arkadaşının eşlik ettiği 21 yaşındaki Jenner, portakal rengi eşofmanı ve beyaz spor ayakkabılarıyla rahat bir şıklık sergiliyordu.

Kendi adını taşıyan bir kozmetik ürünleri firması sahisi olan Kylie Jenner, o gün kirpiklerine sürdüğü rimel dışında makyaj yapmadan sokağa çıkmıştı.

Bir süre önce dudaklarındaki dolguları çıkarttırdığı ileri sürülen Kyile Jenner, saçını da basit bir şekilde arkada toplamıştı. Kylie Jenner'ın makyajlı haliyle doğal hali arasındaki fark da bu sırada gözlerden kaçmadı.

Makyajlı hallerini paylaştığında beğeni üstüne beğeni toplayan ünlü isim bu haliyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.



