MAGAZİN

Kylie Jenner'ın doğal hali şoke etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

Kim Kardashian'ın üvey kardeşi ve Kendall Jenner'in küçük kardeşi Kylie Jenner, dünyanın en genç milyarderi aynı zamanda. Sık sık gündeme gelen Jenner son haliyle olay oldu.

Kylie Jenner'ın doğal hali şoke etti!

Gösteri dünyasının 30 yaşın altındaki en zengin kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde makyajsız haliyle görüntülendi.

Bir arkadaşının eşlik ettiği 21 yaşındaki Jenner, portakal rengi eşofmanı ve beyaz spor ayakkabılarıyla rahat bir şıklık sergiliyordu.

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Kendi adını taşıyan bir kozmetik ürünleri firması sahisi olan Kylie Jenner, o gün kirpiklerine sürdüğü rimel dışında makyaj yapmadan sokağa çıkmıştı.

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Bir süre önce dudaklarındaki dolguları çıkarttırdığı ileri sürülen Kyile Jenner, saçını da basit bir şekilde arkada toplamıştı. Kylie Jenner'ın makyajlı haliyle doğal hali arasındaki fark da bu sırada gözlerden kaçmadı.

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Makyajlı hallerini paylaştığında beğeni üstüne beğeni toplayan ünlü isim bu haliyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
benim nuriyem daha güzel misali hani:))
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