Kylie Jenner'ın havuz sefası

Palm Springs'de kızıyla birlikte tatil yapan Kylie Jenner, her gün defile yapar gibi Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. Adını en genç milyarderler arasına yazdırmayı başaran genç yıldız, bu sefer havuz sefası yaptığı anları hayranlarıyla paylaştı.

Örme bikinisiyle havuz başına geçen 23 yaşındaki Kylie Jenner, fotoğraflarını şu notla paylaştı: "Her şeyin ve her şeyin üstünde mutluluk." 226 milyon takipçisi bulunan Kylie Jenner’ın havuz fotoğraflarına 8 milyona yakın beğeni geldi.





