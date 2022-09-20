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  4. Kylie Jenner'ın sütyenli pozuna yorum yağdı! Fenomen isimden cüretkar paylaşım

Kylie Jenner'ın sütyenli pozuna yorum yağdı! Fenomen isimden cüretkar paylaşım

20.09.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem özel yaşamıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Son olarak ailesinin reality şovu 'The Kardashians'da doğum sonrası depresyon yaşadığından bahseden isim, bu defa sütyeniyle poz verdi.

Kylie Jenner'ın sütyenli pozuna yorum yağdı! Fenomen isimden cüretkar paylaşım

Zenginliği ve serveti ile dünya çapında konuşulan Kylie Jenner, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kendi ülkesinde dışında ünü her ülkeye yayılan fenomen isim Instagram'da 370 bine milyona yakın takipçi kitlesine sahip.

KYLIE JENNER'IN SÜTYENLİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI!

Cüretkar paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ve hayranlarından binlerce yorum alan Jenner, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı sallamıştı.

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Jenner'dan bu kez sütyenli poz geldi. Pantolonunu indirerek göbeği açık şekilde poz veren Kylie Jenner'ın derin göğüs dekolteli pozuna takipçilerinden de binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Jenner, paylaşımını "rise and shine" (Yüksel ve parla) notuyla paylaştı.

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ÖZEL JET PAYLAŞIMIYLA TEPKİ ALMIŞTI

Travis Scott'tan bir kız bir erkek iki çocuğu olan ünlü isim, geçtiğimiz aylarda yaptığı 'özel jet' paylaşımıyla tepki çekmişti.

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İşte Kylie Jenner'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
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