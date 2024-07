Kylie Jenner, lüks bir yatta keyifte! Minik bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi

Gişirimci ve reality show yıldızı Kylie Jenner sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olmayı her zaman başarıyor.

Kylie Cosmetics'in kurucusu olan ve üst üste beş kez Forbes listesinde kendi servetini edinen en genç milyarder olmayı başaran Kylie Jenner kıvrımlarını sergiledi.

26 yaşındaki reality yıldızı ve iş kadını, lüks bir yatta küçük siyah bir bikini giyerek pozlar verdi.



Son günlerde İtalya'da olduğu bilinen Jenner pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, hakkında çıkan estetik iddialarıyla ilgili itirafta bulunmuştu. Yalnızca dudaklarına dolgu yaptırdığını söyleyen Jenner, 19 yaşında göğüslerini de yaptırdığını itiraf etmişti.