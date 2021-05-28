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Kylie Jenner minicik örgü bikinisiyle sere serpe!

28.05.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reality show yıldızlığından iş kadınlığına geçiş yapan Kylie Jenner, bikinili pozlarıyla Instagram'da fırtına gibi esiyor. Jenner, örgü ve çiçek desenli bikinisiyle poz verdi.

Kylie Jenner minicik örgü bikinisiyle sere serpe!

Reality show yıldızlığından iş kadınlığına geçiş yapan Kylie Jenner, bikinili pozlarıyla adeta sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

Bikini-mayo ve diğer deniz ürünlerinin üretimine başlayan Jenner, bikinilerin tanıtımını da kendisi yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde tanga bikinisi ile verdiği pozları paylaşan Jenner, 1 dakika içinde 10 milyon beğeni alarak rekor kırmıştı.

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Jenner, 233 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından çiçek desenli örgü bikinisiyle hayranlarının karşısına çıktı. Genç milyarderin "Rahatsız etmeyin" notunu düştüğü bu pozuna da beğeni yağdı. Çevresine ince mesaj veren Jenner'ın paylaşımının altı "Zaten hep tatildesin kim rahatsız edecek" yanıtlarıyla doldu.

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Kylie Jenner Instagram
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