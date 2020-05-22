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  4. Kylie Jenner pozlarıyla olay oldu! 'Fanteziye aşık biri'

Kylie Jenner pozlarıyla olay oldu! 'Fanteziye aşık biri'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 15:08 | Son Güncelleme

Bu yıl 2'inci kez dünyanın en genç milyarderi unvanını alan Kylie Jenner, attığı her adımla konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabına eklediği iddialı karelerde dikkat çeken Jenner, "Fanteziye aşık biri" notuyla paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Amerikalı magazin yıldızı Kylie Jenner, lüks yaşantısı ve pahalı harcamalarıyla adından söz ettiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olan Jenner, bu süreçte iddialı pozlarıyla evinin her bir köşesini değerlendiriyor.

Kylie Jenner, son olarak yatağında çekildiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

"GÜNLERİM GİYİNME OYUNLARINDAN OLUŞUYOR"

Ünlü yıldız, pozlarına "Günlerim zoom toplantılarından ve giyinme oyunlarından oluşuyor" ifadelerini kullandı. Jenner bir başka paylaşımına ise, "Fanteziye aşık biri" notunu düştü.

Kylie'nin fotoğrafları kısa sürede 5 milyonun üzerinde beğeni aldı.

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