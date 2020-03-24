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Kylie Jenner: Sosyal zamanı özlüyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 15:48 | Son Güncelleme

Koronavirüs, Kylie Jenner'ın hayatını da olumsuz yönde etkiledi. Katıldığı partileri ve giydiği iddialı kıyafetlerini paylaşan Jenner, bu kez daha önce çekilmiş bir videosunu yayınlayarak "Sosyal zamanı özlüyorum" ifadelerini kullandı.

Kylie Jenner: Sosyal zamanı özlüyorum

Dünyanın en genç milyarderi unvanını alan Kylie Jenner, Instagram'dan yayınladığı iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor. Giydiği pahalı kıyafetleri ve lüks yaşantısını sürekli olarak takipçilerinin beğenisine sunan Jenner, şu aralar tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle evden dışarı çıkmıyor.

Gerekli izolasyon kurallarına uyan Kylie Jenner, sosyal medya hesabından daha önce katıldığı bir partiden çekilmiş bir pozunu paylaşarak altına şu notu ekledi:

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"Sosyal zamanı özlüyorum. İçeride ne kadar çok kalırsak, o kadar hızlı geri dönebiliriz. Umarım herkes sosyal mesafeyi ciddiye alıyordur."

Kylie Jenner 6 milyon dolarlık evinde karantinadaKylie Jenner 6 milyon dolarlık evinde karantinada

Kızı Stormie'ye hamileyken evden uzun süre çıkmayarak, basından saklayan Jenner, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan koronavirüsü hakkında bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Günlük hatırlatma; sosyal mesafe ve kendi kendini karantinaya almak önemli. 8. günüm. Hamileliğim beni buna hazırladı. Aylarca evden çıkmadım. Biz hallederiz."

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