MAGAZİN

Kylie Jenner TikTok rekoru kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 13:59 | Son Güncelleme

Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner, sosyal medya uygulaması TikTok’ta rekor kırdı. Jenner’ın kızı Stormi’ye söylediği ninni videosunun bir milyar farklı versiyonu çekilerek TikTok’un en hızlı trend yaratma rekoruna sahip oldu.

Kylie Jenner TikTok rekoru kırdı

Kızı Stormi’nin 6 Şubat 2018'de Instagram'a koyduğu fotoğrafıyla rekor kıran ve Instagram’da 149 milyon takipçisi olan Kylie Jenner, TikTok’ta da rekor kırdı.

Forbes tarafından dünyanın en genç milyarderi ilan edilen 22 yaşındaki Jenner’ın, YouTube’da yayınladığı videoda kızına söylediği iki kelimelik ninni görüntüsü, TikTok kullanıcılarına ilham veren en hızlı trend oldu.

TikTok kullanıcıları, Jenner’ın kızına söylediği ninni #RiseandShine etiketini kullanarak hızla yeni içerikler üretti. İlk videonun yayınlanmasından sonra, bir haftadan kısa sürede bu etiket altında yayınlanan videolarla 1 milyar görüntülenme oluşturuldu.

kylie2,2VR6K_CuC0StTlpm5HH20g

OFİSTE KIZININ ODASINI GÖSTERDİ, TİKTOK COŞTU

Her şey, Jenner’ın YouTube sayfasında çalışma ofisini tanıttığı video ile başladı. Videoda, ofisinin her köşesini tek tek anlatan Jenner, en son, kızı Stormi’nin de ofiste bir odası bulunduğunu söyleyerek odayı da hayranlarına gösterdi. Jenner’ın, odaya girdiğinde yatağında, henüz uyanmış olan Stormi’ye söylediği sadece üç kelimelik ninni sözü "rise and shine", TikTok’ta 1,2 milyar görüntülenme alan bir etikete dönüştü.

kylie3,bU55jl91tk6F1LpWTA_n4Q

40 BİN VİDEO, 1 MİLYAR GÖRÜNTÜLENME

Bir TikTok sözcüsü yaptığı açıklamada, “Sadece beş günde bu sözün bir milyardan fazla görüntülenme alan 40 bin eğlenceli versiyonu çekildi” dedi.

TikTok adlı video oluşturma uygulamasının tüm dünyada 500 milyon civarında kullanıcısı bulunuyor.

PARTNER Savaşçı'nın Teğmen Çiğdem'i, gerçekte bambaşka biri! Instagram pozları mest etti Savaşçı'nın Teğmen Çiğdem'i, gerçekte bambaşka biri! Instagram pozları mest etti
'Sevgilime nasıl dokunursun' kavgası!'Sevgilime nasıl dokunursun' kavgası!
Efsane ikili yeniden buluşuyor! Efsane ikili yeniden buluşuyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kylie jenner Kylie Jenner TikTok

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Porno izlemeyi seviyorum

Porno izlemeyi seviyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berkay ile Eren Hacısalihoğlu arasında 'Sevgilime nasıl dokunursun' kavgası!

'Sevgilime nasıl dokunursun' kavgası!

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ yeniden mi buluşuyor?

Efsane ikili yeniden buluşuyor!

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş son haliyle olay oldu

Yok böyle değişim! Instagram'da sınırları zorluyor

Cem Yılmaz'dan 'Karakomik Filmler' eleştirilerine yanıt

Eleştirilere yanıt! 'Ne zaman filmimiz çıksa...'

Keira Knightley: Büyük bütçeli filmlerle gelen şöhretle başa çıkılmıyor

'Büyük bütçeli filmlerle gelen şöhretle başa çıkılmıyor'

Şahan Gökbakar 39 oldu

Yeni yaş kutlaması! Fotoğraflara beğeni yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.