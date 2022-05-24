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Kylie Jenner yeni koleksiyonuyla kıvrımlarını ortaya çıkardı

24.05.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylie Jenner, yeni koleksiyonunu Instagram hesabından görücüye çıkardı. Lavanta rengi vücudunu saran kıyafetiyle poz veren Jenner, Instagram'da gündeme oturdu.

Kylie Jenner yeni koleksiyonuyla kıvrımlarını ortaya çıkardı

24 yaşındaki milyarder Kylie Jenner, yeni lavanta serisi ürünlerini kendisi giyerek tanıttı.

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Instagram'da paylaşılan fotoğraflara "Güzel lavanta koleksiyonum" notunu düşen Jenner'a kısa sürece milyonlarca beğeni geldi.

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İki çocuk annesi Kylie Jenner, şehvetli vücudunu Robert Reiner 'Dina' tasarımı elbiseyle gözler önüne serdi.

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Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden 4 yaşında bir kızı olan Kylie Jenner, geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.
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Kylie Jenner doğumdan sonra hızlıca kilo vermek için harekete geçti. Paylaşımıyla doğum kilolarından kurtulduğu gözlemlenen Jenner, kendine hayran bıraktı.

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Kylie Jenner Instagram
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