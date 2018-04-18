La Casa De Papel dizisinden beklenen haber geldi. Dünya çapında büyük bir ilgi gören soygun dizisi La Casa De Papel'in devam edeceği resmi olarak açıklandı. Úrsula Corberó, Paco Tous ve Alba Flores’ün başrollerini paylaşacağı La Casa De Papel'in yeni sezon tarihine dair bilgi ise dizinin resmi Twitter adresinden duyuruldu.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON NE ZAMAN?

Üçüncü sezon müjdesi veren tanıtımda 'Senin de bizimle aynı şeyi beklediğini biliyoruz. Ve bize katılmak isteyen olur mu bilmek istiyoruz. Çünkü tarihin en büyük soygunu henüz bitmedi. Üçüncü kısım geliyor' ifadeleri kullanıldı ve video tarih bilgisiyle paylaşıldı.

İlk bölümü 2 Mayıs 2017’de yayınlanan, 23 Kasım 2017’de ise ikinci sezonunu noktalayan La Casa De Papel, 2019 yılında kaldığı yerden devam edecek.