La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?

Uzun süreli bekleyişin ardından 4. sezon ya da kısımıyla nisan ayında izleyicisinin karşısına çıkan La Casa De Papel, şimdi 5. sezon ne zaman yayınlanacak sorusu ile gündemde yer alıyor. Profesör ve ekibinin gerçekleştirmek için adım attığı Darphane soygunu, beklenmedik noktalara doğru sürüklenmeye başlamıştır. Peki, profesör ve ekibi La Casa De Papel 5. sezon içerisinde soygunu lehlerine çevirebilecek midir? İşte, o detaylar...

La Casa De Papel 5. sezon

La Casa De Papel 5. sezon heyecan dolu sahnelerle başlayacak. Profesör'ün yakayı ele vermek ile anlaşma yapmak arasındaki ince çizgi üzerinde yürüyeceği La Casa De Papel 5. sezon, aksiyon ve gerilim dolu anlarla başlayacak. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

La Casa De Papel 5. kısım ne zaman yayımlanacak?



La Casa De Papel son sezonu nisan ayının ilk haftası erişime açıldı. 8 bölümü bir çırpıda izleyen seyirciler bu kez 5. Sezonun ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı.

La Casa De Papel’in 5. Sezonu hakkında Netflix’ten herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin yaratıcısı Alex Pina’nın yaptığı açıklamaya göre ise sezonun iyi gitmesi durumunda sonraki sezonun çekimlerine başlanacak.

Çekimlerin devam edilmesi kararının alınması halinde, dizinin 2021 yılının sonları ve 2022 yılının ilk aylarına kadar izleyiciyle buluşmayacağı söylenebilir.

