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La Casa De Papel'den heyecanlandıran 3. sezon fragmanı!

DİZİ HABERLERİ  | 25.10.2018 16:17 | Son Güncelleme

Netflix 2019’da ekranlara gelecek La Casa de Papel’in 3. sezonundan ilk görüntüleri paylaştı. Tanıtımda Berlin karakterine hayat veren Pedro Alonso'nun görünmesi dizisinin hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

Önceki sezonlardan tanıdığımız karakterlerin buluşmasını izlediğimiz videoda, ekibe yeni katılan isimler olduğunu görüyoruz. Bu isimler: Hovik Keuchkerian (“Bogota”), Najwa Nimri (“Alicia”), Fernando Cayo (‘Tamayo) ve “The Engineer” olarak ekibe katıldığı önceden duyurulan Rodrigo de la Serna.

Önceki sezonlardan tanıdığımız karakterler Úrsula Corberó (“Tokio”), Álvaro Morte (“The Professor”), Jaime Lorente (“Denver”), Miguel Herrán (“Rio”), Darko Peric (“Helsinki”), Alba Flores (“Nairobi”), Esther Acebo (“Estocolmo”), Itziar Ituño (“Raquel Murillo”), Enrique Arce (“Arturo”) Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (‘Coronel Prieto’) & Mario de la Rosa (Suarez) ve dizinin yaratıcısı Álex Pina ile yönetmen Jesús Colmenar, yeni sezonda ekranlara dönüyorlar.

BERLİN SÜRPRİZİ

Ayrıca yeni sezonda Berlin hayranlarını bir de sürpriz bekliyor: İkinci sezonda ölen Berlin’i (Pedro Alonso) 3. sezon tanıtım videosunda görüyoruz. Bu da yeni sezonun Berlin’in gerçek hikayesiyle ilgili sürprizlere gebe olduğunu gösteriyor.

La Casa De Papel, birinci ve ikinci sezonuyla, 2018’de en çok izlenen yabancı dildeki Netflix içeriği oldu. Netflix yakın zamanda, Vancouver Media’nın yapımcılığını üstlendiği dizinin yaratıcısı Álex Pina ile anlaştıklarını duyurmuştu.

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La Casa De Papel 3. sezon la casa de papel yeni sezon tanıtım Berlin

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