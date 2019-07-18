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La Casa de Papel’e Ankara karakteri planlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 18.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

Son yılların fenomen dizisi La Casa de Papel'in yaratıcısı ve senaristi Alex Pina, diziye Ankara isimli bir karakter düşündüklerini söyledi.

La Casa de Papel’e Ankara karakteri planlandı

Üçüncü sezonuyla 19 Temmuz’da Netflix’te yayınlanacak olan son yılların fenomen dizisi La Casa de Papel'in yaratıcısı ve senaristi Alex Pina, diziye Ankara isimli bir karakter düşündüklerini ve bunun için bazı oyuncularla görüşmeler yaptıklarını söyledi. Dizi kültürü dergisi Episode’a konuşan dizinin yaratıcısı ve senaristi Alex Pina, aylarca konuşulan İstanbul karakteri hakkında açıklama yaptı. Pina, İstanbul değil Ankara karakteri planladıklarını anlattı.

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Pina, “Ankara isminde bir kadın karakter fikri oluşmaya başlamıştı. Ankara rolü için bazı oyuncularla görüştük ama yapım aşamasında vazgeçtiğimiz karakterlerden biri oldu. Bazı oyuncularla görüştük ama hiç Türk oyuncuyla görüşmedik” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
La Casa de Papel La Casa de Papel 3. sezon Alex Pina

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