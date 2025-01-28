Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema Tv
  4. La Casa De Papel efsanesi Berlin ile devam ediyor! "Berlin" dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı

La Casa De Papel efsanesi Berlin ile devam ediyor! "Berlin" dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.01.2025 15:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Casa De Papel'in yan dizisi olarak çıkan LCDP: Berlin dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Netflix'in resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından hayranlarına müjde verildi. Berlin dizisinin 2. sezon fragmanı paylaşıldı ancak henüz yayın tarihine ilişkin olarak bir bilgi verilmedi.

La Casa De Papel efsanesi Berlin ile devam ediyor! "Berlin" dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı

2017 yılında yayınlanan ve kısa sürede dünyanın en iyi dizileri arasına giren La Casa De Papel, Aralık 2023’te merakla beklenen yan dizisi LCDP: Berlin ile izleyicilerin karşısına çıktı. La Casa De Papel'de Pedro Alonso'nun canlandırdığı Berlin karakterinin hayatına odaklanan yan dizinin 2. sezon fragmanı da yayınlandı. Netflix müjdeyi hayranlarına X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel dizisi Berlin la casa de papel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

CHP seçim startını verdi: Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor!

CHP seçim startını verdi: Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor!

"Kocana hizmet edeceksin" sözleri tepki çekti

"Kocana hizmet edeceksin" sözleri tepki çekti

Milkshake 12 yaşındaki kızın ölümüne sebep oldu

Milkshake 12 yaşındaki kızın ölümüne sebep oldu

"Dünyanın en güzel kadınıyım" diyerek kendisini övdü

"Dünyanın en güzel kadınıyım" diyerek kendisini övdü

17 yaşındaki öğrencinin trajik ölümü! Asansöre sıkışıp hayatını kaybetti

17 yaşındaki öğrencinin trajik ölümü! Asansöre sıkışıp hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.