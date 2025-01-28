La Casa De Papel efsanesi Berlin ile devam ediyor! "Berlin" dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı

2017 yılında yayınlanan ve kısa sürede dünyanın en iyi dizileri arasına giren La Casa De Papel, Aralık 2023’te merakla beklenen yan dizisi LCDP: Berlin ile izleyicilerin karşısına çıktı. La Casa De Papel'de Pedro Alonso'nun canlandırdığı Berlin karakterinin hayatına odaklanan yan dizinin 2. sezon fragmanı da yayınlandı. Netflix müjdeyi hayranlarına X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden duyurdu.

Aşırı özledim, aşırı sabırsızım. BERLIN 2. sezon yakında sadece Netflix'te. pic.twitter.com/gFK60Q2n6c — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) January 28, 2025