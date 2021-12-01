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  4. La Casa de Papel’in finalinin ardından yeni proje açıklandı! Bu sefer Berlin’in hayatını anlatacak

La Casa de Papel’in finalinin ardından yeni proje açıklandı! Bu sefer Berlin’in hayatını anlatacak

01.12.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Casa de Papel’in final sezonuna geri sayım başladı. Dizinin 5. sezonu 2 kısım halinde yayınlandı. 3 Eylül’de yayınlanan birinci kısmın sonrasında hayranları; ikinci bölüm için 3 Aralık’ı iple çekmeye başladı. 3 Aralık’ta final yapması beklenen La Casa de Papel’in finalinin ardından Berlin’i anlatacak dizi başlayacağı duyuruldu.

La Casa de Papel’in finalinin ardından yeni proje açıklandı! Bu sefer Berlin’in hayatını anlatacak

2017 yılında dijital mecrada gösterime giren dizi ertesi yıl, 2018'de Nexflix'te ingilizce dışı en çok izlenen dizi olmuştu. La Casa de Papel’in final sezonunun son bölümü 3 Aralık’ta erişime açılacak. Finalin sonrasında ekibin yeni bir hikâye üzerinde çalışmaya başladığı söylenmişti.

kapak berlin

Netflix’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre La Casa de Papel’in finalinden sonra Berlin’in hayatına odaklanan yan bir dizi oluşturulacak. Netflix'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bu soygun sona eriyor olabilir ama hikâye devam ediyor. Berlin: A New Series, 2023'te" ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel dizisi
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