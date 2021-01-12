La Casa De Papel’in yeni sezon heyacanı şimdiden sosyal medyayı sardı!

Yapım aşamasında İspanya’da ulusal bir kanal için televizyon dizisi olarak tasarlanan La Casa De Papel, ilk sezonuyla büyük bir başarı elde etmişti. Ancak ikinci sezonunda izlenme rakamlarında muhteşem bir gerileme yaşayan dizi yayın hayatından kaldırılma riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Netfilix’te yayınlanmaya başladıktan sonra ise dizi uluslararası arenada keşfedildi ve en çok izlenen diziler arasındaki yerini aldı. Merak uyandıran kurgusu, olay örgüsü ve şahsına münasır karakterleriyle dikatleri çeken dizi gerçek bir fenomene dönüştü. İki sezon olarak Netflix’te yayınlanan dizi Proseför’ün çarpıcı soygun planı, şehir isimlerinden oluşan çete liderleri, Dali maskeleri, anarşist söylemler, Ciao Bella şarkısı ile yepyeni bir dünya yarattı.

Üçüncü sezonun başında darphane soygunundan kazandıkları parayı hunharca harcayan çete liderleri Rio ve Tokyo’nun ayrılığı yüzünden yeniden bir plan yapmak mecburiyetinde kaldı. Rio’nun yakalanması yeni bir soygunu seyircinin karşısına çıkarttı. Dördüncü sezonda ise soygunun Proseförün planlarının dışına çıkması izleyicisini ters köşeye yatırdı. Şimdi La Casa De Papel hayranları yeni sezonu bekliyor. Bu özlem sosyal medyanında gündemine geldi. İşte La Casa De Papel’i merakla bekleyen sosyal medya paylaşımları...