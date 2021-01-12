Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. La Casa De Papel’in yeni sezon heyacanı şimdiden sosyal medyayı sardı!

La Casa De Papel’in yeni sezon heyacanı şimdiden sosyal medyayı sardı!

Seray Üstün Seray Üstün 12.01.2021 09:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
La Casa De Papel’in yeni sezon heyacanı şimdiden sosyal medyayı sardı!

Netflix’in büyük ses getiren yapımlarından biri olan La Casa De Papel’in yeni sezon tarihi merakla bekleniyor. Birçok ödüle layık görülen dizinin Türkiye’deki hayranları La Casa De Papel’i Twitter’ın gündemine taşıdı. 4. sezonun 2020 Nisan ayında yayınlanmasından sonra fenomen dizinin fanatik izleyicileri yeni bölümler için adeta nefesini tuttu.

Yapım aşamasında İspanya’da ulusal bir kanal için televizyon dizisi olarak tasarlanan La Casa De Papel, ilk sezonuyla büyük bir başarı elde etmişti. Ancak ikinci sezonunda izlenme rakamlarında muhteşem bir gerileme yaşayan dizi yayın hayatından kaldırılma riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Netfilix’te yayınlanmaya başladıktan sonra ise dizi uluslararası arenada keşfedildi ve en çok izlenen diziler arasındaki yerini aldı. Merak uyandıran kurgusu, olay örgüsü ve şahsına münasır karakterleriyle dikatleri çeken dizi gerçek bir fenomene dönüştü. İki sezon olarak Netflix’te yayınlanan dizi Proseför’ün çarpıcı soygun planı, şehir isimlerinden oluşan çete liderleri, Dali maskeleri, anarşist söylemler, Ciao Bella şarkısı ile yepyeni bir dünya yarattı.

Üçüncü sezonun başında darphane soygunundan kazandıkları parayı hunharca harcayan çete liderleri Rio ve Tokyo’nun ayrılığı yüzünden yeniden bir plan yapmak mecburiyetinde kaldı. Rio’nun yakalanması yeni bir soygunu seyircinin karşısına çıkarttı. Dördüncü sezonda ise soygunun Proseförün planlarının dışına çıkması izleyicisini ters köşeye yatırdı. Şimdi La Casa De Papel hayranları yeni sezonu bekliyor. Bu özlem sosyal medyanında gündemine geldi. İşte La Casa De Papel’i merakla bekleyen sosyal medya paylaşımları...

Inkedla casa de papel_LI

Inkedla casa de papel2_LI

Inkedla casa de papel3_LI

Inkedla casa de papel4_LI

Inkedla casa de papel5_LI

Inkedla casa de papel6_LI

Inkedla casa de papel7_LI

Inkedla casa de papel8_LI

Inkedla casa de papel9_LI

Inkedla casa de papel10_LI

Inkedla casa de papel11_LI

Inkedla casa de papel12_LI

Inkedla casa de papel13_LI

Inkedla casa de papel14_LI

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel 5. sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Netflix'te La Casa De Papel ekranında final bölümü için "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" yazıyor. La Casa De Papel’in 5. sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı. Ancak dizinin sevenlerini heyecanlandıran paylaşım La Casa De Papel’in resmi Twitter hesabından İspanyolca, “El atraco llega a su fin" (Soygun sona eriyor) paylaşımı yapıldı.

La Casa De Papel’in merakla beklenen 5. sezonunda Alvaro Morte’nin canlandırdığı Proseför karakteri ve ekibinin inanılmaz görünen soygunu tamamlaması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Saat 00.00 ne anlama gelir?Saat 00.00 ne anlama gelir?
Kahkaha tufanına hazır olun! Kahkaha tufanına hazır olun!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Otel odası skandalıyla adını duyurmuştu!

Otel odası skandalıyla adını duyurmuştu!

Görenler küçük dilini yutuyor! Bu yatta neler yok ki?

Görenler küçük dilini yutuyor! Bu yatta neler yok ki?

Ünlüleri 2021 yılında neler bekliyor?

Ünlüleri 2021 yılında neler bekliyor?

Torosların özgün mimarisi: Düğmeli Evler

Torosların özgün mimarisi: Düğmeli Evler

İlginizi Çekebilir

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Diğer Haberler

00.00 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Saat 00.00 ne anlama gelir?

Spiritüel danışman Aslı Güder kehanetlerini açıkladı! Ünlüleri 2021 yılında neler bekliyor?

Ünlüleri 2021 yılında neler bekliyor?

Bu resimdeki farklı harfi 10 saniyeden kısa sürede bulabilir misiniz?

Beyin jimnastiği! Resimdeki farklı harfi kaç saniyede buldunuz?

Koronavirüse karşı farkındalık yaratmak için sanatı kullandı!

Koronavirüs farkındalığını sanat eserine dönüştürdü!

Spor salonu, havuzu, kendine ait özel plajıyla megayat!

Görenler küçük dilini yutuyor! Bu yatta neler yok ki?

Survivor 2021 ve Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber yarışı...10 Ocak 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hangi yapım birinci oldu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.