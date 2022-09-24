Labirent: Alev Deneyleri konusu nedir, oyuncuları kimler? Labirent: Alev Deneyleri filmi ne zaman çekildi?

ABD yapımı olan Labirent: Alev Deneyleri filminin yönetmenliğini Wes Ball, senaristliğini ise T.S. Nowlin ve James Dashner üstlenmiştir. Vizyona girdiği yıldan bu yana hala merakla izlenen Labirent: Alev Deneyleri filmi bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'de yayınlanacak. Labirent: Alev deneyleri filminin konusu, oyuncuları ve pek çok detay haberimizde...

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ KONUSU NEDİR?

2014 tarihli roman uyarlaması bilimkurgu aksiyonu Labirent: Ölümcül Kaçış'ın devamı olan filmde, kapana kısıldıkları Labirent deneyinden kurtulmayı başaran gençleri bu sefer dış dünyada hiç de ummadıkları tehlikeler bekliyordur. Kıyamet sonrası bir manzarayla karşılaşan ve bir şekilde 'değerli' olduklarına inanan gençler, kendileri için hazırlanan planların ikinci aşamasına geçtiklerinden haberdar değildir. Serinin bu bölümünde Thomas ve Kayranlı dostları şimdiye kadarkien zorlu mücadelelerini vermek zorundadır.

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ OYUNCULARI KİMLER?

Dylan O'Brien rolü Thomas

Thomas Brodie-Sangster rolü Newt

Ki Hong Lee rolü Minho

Kaya Scodelario rolü Teresa Agnes

Rosa Salazar rolü Brenda

Jacob Lofland rolü Aris Jones

Giancarlo Esposito rolü Jorge

Aidan Gillen rolü Janson

Dexter Darden rolü Frypan

Alexander Flores rolü Winston

Barry Pepper rolü Vince

Lili Taylor rolü Mary Cooper

Patricia Clarkson rolü Ava Paige

Alan Tudyk rolü Marcus

Nathalie Emmanuel rolü Harriet

Katherine McNamara rolü Sonya

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2014 yılında çekilip 2015'te vizyona giren ABD yapımı bilimkurgu aksiyon gerilim filmi olan Labirent Alev Deneyleri, James Dashner'ın Labirent: Alev Deneyleri adlı Labirent kitap serisinin ikinci kitabından uyarlanmıştır. Film 2014 yılı Labirent: Ölümcül Kaçış filminin devamı niteliğinde olmakla beraber Labirent film serisinin ikinci filmidir.

