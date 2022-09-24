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Labirent: Alev Deneyleri konusu nedir, oyuncuları kimler? Labirent: Alev Deneyleri filmi ne zaman çekildi?

24.09.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Labirent: Alev Deneyli filmi bu akşam televizyon ekranlarında filmseverler ile buluşacak. Bilim kurgu, aksiyon, gerilim ve macera türlerinden oluşan Labirent: Alev Deneyleri filminin orijinal adı Maze Runner: The Scorch Trials olarak bilinmektedir. Labirent: Alev Deneyleri filmini izleyecek olan pek çok kişi film hakkındaki detayları arama motorlarında sorguluyor. Peki, Labirent: Alev Deneyleri konusu nedir, oyuncuları kimler? Labirent: Alev Deneyleri filmi ne zaman çekildi?

Labirent: Alev Deneyleri konusu nedir, oyuncuları kimler? Labirent: Alev Deneyleri filmi ne zaman çekildi?

ABD yapımı olan Labirent: Alev Deneyleri filminin yönetmenliğini Wes Ball, senaristliğini ise T.S. Nowlin ve James Dashner üstlenmiştir. Vizyona girdiği yıldan bu yana hala merakla izlenen Labirent: Alev Deneyleri filmi bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'de yayınlanacak. Labirent: Alev deneyleri filminin konusu, oyuncuları ve pek çok detay haberimizde...

labirent alev deneyleri 2

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ KONUSU NEDİR?

2014 tarihli roman uyarlaması bilimkurgu aksiyonu Labirent: Ölümcül Kaçış'ın devamı olan filmde, kapana kısıldıkları Labirent deneyinden kurtulmayı başaran gençleri bu sefer dış dünyada hiç de ummadıkları tehlikeler bekliyordur. Kıyamet sonrası bir manzarayla karşılaşan ve bir şekilde 'değerli' olduklarına inanan gençler, kendileri için hazırlanan planların ikinci aşamasına geçtiklerinden haberdar değildir. Serinin bu bölümünde Thomas ve Kayranlı dostları şimdiye kadarkien zorlu mücadelelerini vermek zorundadır.

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LABİRENT: ALEV DENEYLERİ OYUNCULARI KİMLER?

Dylan O'Brien rolü Thomas
Thomas Brodie-Sangster rolü Newt
Ki Hong Lee rolü Minho
Kaya Scodelario rolü Teresa Agnes
Rosa Salazar rolü Brenda
Jacob Lofland rolü Aris Jones
Giancarlo Esposito rolü Jorge
Aidan Gillen rolü Janson
Dexter Darden rolü Frypan
Alexander Flores rolü Winston
Barry Pepper rolü Vince
Lili Taylor rolü Mary Cooper
Patricia Clarkson rolü Ava Paige
Alan Tudyk rolü Marcus
Nathalie Emmanuel rolü Harriet
Katherine McNamara rolü Sonya

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LABİRENT: ALEV DENEYLERİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2014 yılında çekilip 2015'te vizyona giren ABD yapımı bilimkurgu aksiyon gerilim filmi olan Labirent Alev Deneyleri, James Dashner'ın Labirent: Alev Deneyleri adlı Labirent kitap serisinin ikinci kitabından uyarlanmıştır. Film 2014 yılı Labirent: Ölümcül Kaçış filminin devamı niteliğinde olmakla beraber Labirent film serisinin ikinci filmidir.

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