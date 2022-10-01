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Labirent: Son İsyan filmi konusu nedir? Labirent Son İsyan filmi oyuncuları kimler?

01.10.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Labirent: Son İsyan filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Orjinal adı "Maze Runner: The Death Cure" olan Labirent Son İsyan filmi bugün ekranlara geldi. Sahneleri ve hikayesiyle dikkat çeken bilimkurgu filminin yönetmenliğini Wes Ball üstleniyor. Peki Labirent: Son İsyan filmi konusu nedir? Labirent Son İsyan filmi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Labirent: Son İsyan filmi konusu nedir? Labirent Son İsyan filmi oyuncuları kimler?

2018 yılında vizyona giren bilimkurgu- aksiyon filmi Labirent: Son İsyan bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Film, Maze Runner: The Death Cure adlı romanından uyarlanıyor ve filmin senaryosunu T.S. Nowlin kaleme almıştır. Peki Labirent Son İsyan filmi konusu nedir?

LABİRENT: SON İSYAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız organizasyon W.I.C.K.E.D.'e direnen isyancı grup Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir. Ancak Teresa'nın ihaneti sonucu grup kendini bir kez daha W.I.C.K.E.D.'a karşı mücadele ederken bulmuş, bu mücadele sırasında Minho'nun, organizasyon tarafından yakalanmasını engelleyememişlerdir. Minho'yu kurtarmak için yola çıkan Thomas ve arkadaşları, organizasyonun peşine düşer.

LABİRENT: SON İSYAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin yönetmenliğini Wes Ball üstlenirken, oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dylan O'Brien,
Ki Hong Lee,
Kaya Scodelario,
Thomas Brodie-Sangster.

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