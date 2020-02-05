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Lady Gaga evinin terasında yakalanmıştı! İlk kez paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 10:04 | Son Güncelleme

Bir yıl önce nişanlısı Christian Carino'dan ayrılan Lady Gaga, yeni erkek arkadaşı Michael Polansky ile birlikteliğini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Gaga geçtiğimiz günlerde iç çamaşırlarıyla evinin terasında sevgilisini öperken yakalanmıştı.

Lady Gaga evinin terasında yakalanmıştı! İlk kez paylaştı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, artık yalnız olmadığını sosyal medya paylaşımıyla açıkladı. Yeni erkek arkadaşıyla ilk fotoğrafını Instagram’da paylaştı. 32 yaşındaki Gaga, sevgilisi Michael Polansky ile teknede çekilen bu fotoğrafını yayınlayarak, “Miami’de çok eğlendik. Tüm küçük canavarlarıma ve hayranlarma sevgilerimle” mesajını yazdı.

Çift, önceki gece de Super Bowl karşılaşmasını birlikte seyrederken görüldü.

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Ladg Gaga, Las Vegas'ta katıldığı yeni yıl kutlamasında bir erkekle öpüşürken görüntülenmişti. Görüntü, medyada "Kim bu gizemli adam?" şeklinde paylaşılmıştı. Şimdi o 'gizemli' kişinin Michael Polansky olduğu öğrenildi.

Lady Gaga evinin terasında fena yakalandıLady Gaga evinin terasında fena yakalandı

Harvard Üniversitesi’nden mezun olan Polansky, The Parker Group adlı şirketin CEO'su. Ayrıca Facebook'un kurucu ortaklarından Sean Parker'la Institute For Cancer Immunotherapy'de çalışıyor.

Lady Gaga, oyuncu Taylor Kinney’le nişanı attıktan sonra Şubat 2017’den itibaren Christian Carino ile ilişki yaşamaya başlamış ve nişanlanmıştı. Fakat çift, nikah masasına oturmadan Şubat 2019’da yollarını ayırmıştı.

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