MAGAZİN

Lady Gaga iç çamaşırını gösteren dantelli elbisesiyle sokaklarda

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2018 13:45 | Son Güncelleme

Müzisyen Lady Gaga, iç çamaşırını gösteren dantelli kırmızı elbisesiyle New York'ta hayranlarına imza dağıttı

Lady Gaga iç çamaşırını gösteren dantelli elbisesiyle sokaklarda

Dünyaca ünlü müzisyen Lady Gaga bir kez daha özgür ruhunu gösterdi ve iç çamaşırını gösteren kırmızı elbisesiyle New York sokaklarında fırtınalar estirdi.

32 yaşındaki sanatçı Electric Lady Studios'a doğru yol alırken çevresini hayranlarının kuşatmasına sessiz kalamadı.

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Elinden geldiğince hayranlarına imza dağıtan Lady Gaga kırmızı dantelli elbisesiyle nefesleri kesti.

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Seksi şarkıcının elinde siyah bir cüzdan gözünde de siyah bir güneş gözlüğü vardı.
Lady Gaga fuşya ruj tercih ederken, altın küpeleriyle göz kamaştırıyordu.

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Lady Gaga'nın şu anda altıncı albümü üzerinde çalıştığı biliniyor.

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Gaga en son 2016'nın ekim ayında Joanne'yi çıkarmıştı ve şubat ayında turnesini durdurmuştu.

Gaga turnesini fibromiyalji hastası olduğu için durdurmak zorunda kalmıştı.


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