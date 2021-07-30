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  4. Lady Gaga ve Adam Driver’ın başrollerini paylaştığı House Of Gucci filminden yeni fragman!

Lady Gaga ve Adam Driver’ın başrollerini paylaştığı House Of Gucci filminden yeni fragman!

30.07.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu kadrosunda Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino ve Jared Leto gibi dev isimleri buluşturan House Of Gucci filminin Milona’da süren çekimlerinde sona gelindi. Fragmanı yayınlanan filmde oyuncuların değişimi dikkatleri çekti. Filmin 24 Kasım 2021 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

House of Gucci filmi 2001 tarihli The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed adlı kitabından uyarlandı. Film, Moda ikonu Guccio Gucci'nin torunu Maurizio Gucci’nin eski eşi Patrizia Reggia’nın tuttuğu kiralık katil tarafından öldürülmesini konu alıyor. İtalyan basınında “Lady Gucci” ya da “karadul” isimleriyle anılan Patrizia Reggiani’nin hikayesi anlatan film sevenlerini heyecanlandırdı.

SEVENLERİ TANIYAMADI

Senaryosunu Roberto Bentivegna'nın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğuna Ridley Scott oturdu. Filmin 24 Kasım 2021'de gösterime girmesi planlanıyor. Gösterime girmeden hemen öncesinde yayınlanan fragmanda Jared Leto’nun değişimi birçok kişiyi şaşırttı. Filmde, birinci sınıf markanın tasarım şefi ve kurucusu Guccio Gucci'nin torunu olan Paolo Gucci'yi canlandıran Jared Leto, proje için uzun saçlarına bir süreliğine veda etti.

Kiralık katil tutup kocasını öldürttü! Gucci ailesinin karadulu: Patrizia ReggianiKiralık katil tutup kocasını öldürttü! Gucci ailesinin karadulu: Patrizia Reggiani


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Anahtar Kelimeler:
Lady Gaga
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