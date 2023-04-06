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Lady Gaga ve Joaquin Phoenix’in başrolünü üstlendiği “Joker 2” filminin çekimleri tamamlandı! Filminden kareler heyecanlandırdı

06.04.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu Lady Gaga ve Joaquin Phoenix’in başrolünü üstlendiği Joker filminin devamı niteliğindeki “Joker: Folie à Deux (Joker 2)” büyük bir merakla bekleniyor. Çekimleri tamamlanan filminden yönetmen Phillips iki yeni kare paylaşarak sinemaseverlerin heyecanını pekiştirdi.

Lady Gaga ve Joaquin Phoenix’in başrolünü üstlendiği “Joker 2” filminin çekimleri tamamlandı! Filminden kareler heyecanlandırdı

Batman’ın en büyük düşmanı Joker’in hikayesine odaklanan film serisinin ikinci halkası “Joker: Folie à Deux (Joker 2)” hayranları setten gelen iki fotoğraf karesiyle çekimlere olan ilgisini arttırdı. İlk filmle sinemaseverlerden ve eleştirmenlerden tam not alan Joker filminin devamı seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

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Yönetmen koltuğunda oturan Todd Phillips, setten çekilen iki karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflarda Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'in sahnelerine yer verildi.

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Yaptığı paylaşımda Phillips, "Bu sadece fragman. Bu ikiliye, tüm oyuncu kadrosuna ve film endüstrisinin sunup sunabileceği en iyi set ekibine teşekkür ederim. Şimdi montaj odasına girip ve hepsini bir araya getireceğim" dedi. Merakla beklenen 'Joker: Folie à Deux', 4 Ekim 2024'te izleyiciyle buluşacak.

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Batman joker

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