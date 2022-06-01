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Lahmacun 280 TL, minik su 48 TL! Marmaris'teki otelde fiyatları gören inanamadı

01.06.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'teki ünlü bir oteldeki fiyat listesi görenlere 'yok artık' dedirtti. Bodrum Türkbükü'ndeki 195 TL'lik lahmacundan sonra bu sezonki yeni rekor fiyatı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Marmariste'ki ünlü otelde lahmacun 280 TL'ye servis edilirken, minik su ise 48 TL'den satılıyor.

Lahmacun 280 TL, minik su 48 TL! Marmaris'teki otelde fiyatları gören inanamadı

Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte otellerdeki fiyatlarda gündem olmaya başladı. Bodrum Türkbükü'n deki bir mekanda 195 TL'ye satılan lahmacun gündem yaratırken, gelen yeni haber 'yok artık' dedirtti. Yazın başlamasıyla Bodrum ve Çeşme'den gelen 'yüksek fiyat' haberleri sonrası benzer bir haber bu kez Marmaris'ten geldi.

ORTALAMA GECELİĞİ 20 BİN TL

Takvim'de yer alan habere göre; sosyete ve sanat dünyasının akın ettiği ve geceliği ortalama 20 bin TL olan çok ünlü bir otelden yansıyan fiyatlar, dudak uçuklattı.

LAHMACUNUN FİYATI 280 TL

Lahmacun fiyatında rekor kırmak ise bu yıl Marmaris'teki bu otele düştü. Lahmacunun otel müşterilerine tam 280 TL'den satışa sunulduğu ortaya çıktı.

lahmacun

MİNİK SU 48 TL

Yine aynı otelde mini bardaki 0.33 ml suların fiyatı ise 48 TL.

su

Et yemeklerinin ortalama 750 TL'ye servis edildiği otelin marketindeki güneş yağı ise tam 650 TL'ye satılıyor.

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Marmaris
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