Lana Rhoades ile jakuziye girmişti! Şimdi ise Angela White ile sokak ortasında iç çamaşırıyla dolaştı

Sosyal medyadan yaptığı birbirlerinden cesur paylaşımları sayesinde adından söz ettirmeyi başaran Samie Duchamp, yetişkin film yıldızlarıyla olan yakın dostlukları sayesinde sosyal medyadaki takipçi sayısını arttırmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades ile jakuziye girdikleri fotoğraflarını paylaşan Duchamp bu kez hayranlarının karşısına yine ünlü bir isimle çıktı.

“KIZIMLA TANIŞTIRAYIM”

Angela Whites sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda yetişkin film sektörünün son dönemdeki yıldızı Samie Duchamp ile bir sokakta yürüdükleri anları gösterdi. Aynı modele sahip iç çamaşırı takımının farklı renklerini tercih ettikleri gönderisinde White ve Duchamp elele tutuşarak yürümeyi tercih etti. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken White gönderisine, “Kızımla tanıştırayım” notunu ekledi.