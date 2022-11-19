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Endüstrinin en büyük penisine sahip yıldız Dredd’i, Lana Rhoades ve Mia Khalifa'nın eleştirileri çileden çıkarttı! “İkiyüzlüsünüz” dedi ve...

19.11.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film sektöründe Dredd adıyla bilinen 50 yaşındaki Amerikalı yıldız, penisinin boyutu nedeniyle kısa sürede ünlenmeyi başarmıştı. 50 yaşında olmasına rağmen emekli olmayı düşünmediğini ifade eden Dredd, sektöre girmekten pişmanlık duyduklarını ifade eden eski yetişkin film yıldızları Mia Khalifa ve Lana Rhoades’e sert tepki gösterdi.

Endüstrinin en büyük penisine sahip yıldız Dredd’i, Lana Rhoades ve Mia Khalifa'nın eleştirileri çileden çıkarttı! “İkiyüzlüsünüz” dedi ve...

No Jummper programında konuşan yetişkin film yıldızı Dreed, Lana Rhoades ve Mia Khalifa’nın sektörden uzaklaştıktan sonra endüstiriyi kötülemelerini eleştirdi. Yetişkin filmler sayesinde Mia Khalifa ve Lana Rhoades’in popülerlik kazandığının altını çizen Dredd, iki isme de “ikiyüzlüsünüz” diyerek seslendi.

“SENİ OLUŞTURAN ŞEY BU”

kapak yeni lana

Mia Khalifa ve Lan Rhoades’in sektörden kendi istekleriyle emekli olduklarını açıklamalarının sonrasında sözlerinin olumsuzluk yarattığını ifade eden Dredd, “Bu kızları bir türlü anlamıyorum. Motivasyonlarının ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü yetişkin filmler seni oluşturan şey bu. Bir köşeye geçip ‘Ah bunu hiç yapmasaydım’ demek biraz ikiyüzlü” dedi.

kapak yeni mia

OnlyFans sayesinde yetişkin film yıldızlarının kendilerini yeni kariyer planına yönelttiğini ifade eden Dredd, “Onlar OnlyFans başlamadan önce yetişkin film sektörüne en son giren isimler. Şimdi kötü olarak tanımladıkları her şeyi yaptılar. Artık burada OnlyFans'tan ayda altı haneli rakam kazanıyorlar ve 'Peki bunu neden yaptım?' diyorlar.” diye konuştu.

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Lana Rhoades Mia Khalifa

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