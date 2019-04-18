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Lanetli Gözyaşları filmi fragmanı

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SİNEMA TV  | 18.04.2019 15:43 | Son Güncelleme

Amerikalı genç aktris Linda Cardellini'nin başrolünde yer aldığı "Lanetli Gözyaşları", nesillerdir vuku bulan lanetle mücadele etmek durumunda kalan bir sosyal hizmet görevlisi ve çocuklarının hikayesini anlatıyor.

Lanetli Gözyaşları filmi fragmanı

Linda Cardellini'ye Patricia Velasquez, Madeleine McGraw, Sean Patrick Thomas ve John Marshall Jones'in eşlik ettiği korku türündeki filmin yönetmenliğini Michael Chaves üstlendi.


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Anahtar Kelimeler:
lanetli gözyaşları film sinema fragman

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