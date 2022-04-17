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'Langıdı Lan Lan Samsak Döveci' gerilimi artıyor! Elif Buse Doğan isyan etti

17.04.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Langıdı Lan Lan Samsak Döveci' şarkısıyla çıkış yakalayan ve ünlenen Elif Buse Doğan, türküyü birlikte yorumladığı Serkan Çağrı'nın iddiaları sonrası patladı. "Buse, grup olarak yaptığımız parçayı, kendine mâl etmeye çalıştı" sözlerine tepki gösteren Doğan "Hayretler içerisindeyim" dedi.

'Langıdı Lan Lan Samsak Döveci' gerilimi artıyor! Elif Buse Doğan isyan etti

'Langıdı Lan Lan Samsak Döveci' şarkısı iki arkadaşının arasını fena açtı. 'Grup Laçin'in bir dönem üyelerinden olan 45 yaşındaki klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan şarkıyla popüler oldu ama bu popülerlik dostluğu bitirdi.

Serkan Çağrı arkadaşını suçlayarak "Program sonrası 'Şarkıyı hep beraber kliplendirelim' diye karar aldık. Elif Hanım tarafından farklı bir tercihte bulunularak, yol alındı. Bu kısım çok önemli değil aslında ama benim için. Önemli olan Elif çok uzun zamandır birlikte çalıştığım, 7/24 evimizde olan bir insandır. Geldiğinde 21 yaşındaydı. Eşim ve ben çok büyük emekler verdik, kendisini sahiplendik. Bizi şu anda yaralayan şey vicdan. Bizi ahde vefasızlığı üzmüştür" ifadelerini kullandı.

SONUNDA PATLADI

Elif Buse Doğan üst üste yapılan açıklamalar sonrası en sonunda isyan etti. Elif Buse Doğan Instagram hesabından yaptığı açıklamada haksız yere hedef gösterildiğini, aslında türküyü beraber çıkarma kararı aldıklarını ve tüm düzenlemeler bittikten sonra Çağrı’nın vazgeçtiğini duyurdu.

Ekran Alıntısı

"YEDİRMEM" DEMİŞ

Şarkıcı açıklamasında "Eser daha sonra Instagram'a sıçradı, Serkan Çağrı da Instagram'a sıçramasının ardından beni aradı, 'single yapalım' dedi. Ben akustik yaptığımı söylediğimde ise 'Eseri ben buldum, etik değil. Kimseye yedirmem bu eseri' dedi. Bir eserin sosyal medyada patlaması mı gerekiyordu single yapmak için dedim" yorumunda bulundu.

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı aralarını açtı! Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan küstü mü?'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı aralarını açtı! Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan küstü mü?

Elif Buse Doğan “Birlikte hazırladığımız single ortada duruyorken kendisi eseri başkalarına okutarak 1 Nisan’da single olarak çıkarmıştır. Ardından gazetelere ‘Buse türküyü kendine mâl etmeye çalıştı’ diyerek nasıl tezat bir durumun içine sokmaktadır, hayretler içerisindeyim” dedi.

Ekran Alıntısı

Doğan, “Herkesin bin bir tane derdinin olduğu bu dönemde böyle komik bir şeyin içine çekilip, sizleri meşgul ettiğim için özür dilerim” notuyla açıklamasını sonlandırdı.

Elif Buse Doğan, birlikte çıkaracakları tekli için hazırlanan basın bültenlerini ve kapak fotoğrafını da paylaştı.


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