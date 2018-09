'Laptopun TL fiyatı 26 bin lira, 2. el araba alırsın'

Gülse Birsel, "Dar gelirlinin hâlini varın siz düşünün" diyerek kırtasiye masrafının aylık 450 lira olduğunundan bahsetti. Parfüm fiyatlarıyla da dalga geçen Birsel, "İlkbaharda 2 şişe parfüm hediye gelmişti eşten dosttan. 2 şişe de bende vardı. Mal canın yongası anacığım, hemen buzdolabına attım bozulmasınlar diye! Yahu ekonomik durumun önemli değil ki, 1200-1300 lira olmuş bir şişe parfüm öyle fiyat mı olur?" diye sordu.

Birsel'in "Zamlar komedi yazarını nasıl etkiledi" başlığıyla (5 Eylül 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Çok şükür vahim bir durumum yok. 19 yaşından beri çok çalışan, televizyon gibi iyi kazandıran bir sektöre yıllardır bir sürü iş yapmış, yapan biriyim. Ama zam konusu çok güncel ve sokakta konuşuluyorsa bu köşede de muhabbeti yapılmalıdır.

Kendi bütçeme dair son gelişmeleri paylaşmak isterim ki, “Dar gelirlinin halini varın siz düşünün” mesajını verebileyim.

Kâğıt zammı yazarı yordu! Meğer kâğıt fabrikalarını filan hep kapatmışız, dışarıdan alıyormuşuz. Hikâyeleri harita metot defterlerine büyük harflerle yazan, dekor mekor çizen, sürekli not alan insanım. Defterin tanesi 15 lira olmuş. Ayda 3 tane bitiyor. Bir de senaryoları bir-iki kere basıp düzeltme alışkanlığım var. 200 sayfa A4 kâğıt düşün her hafta. Paketi 23 olmuş! Yazıcı kartuşu zaten kalbime bir hançer gibi saplandı. 140 TL ve ayda 2-3 gidiyor! Not aldığım keçeli kalemlerin tanesi 10 TL. Ondan da ayda 5-6 tükeniyor. Sadece aylık kırtasiye masrafım 450 TL civarı oldu! Öğrenci velilerine bol şans ve kolaylıklar diliyorum!